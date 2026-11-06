Honduras aprueba la mitad de los indicadores de la Cuenta del Milenio para 2027

Tegucigalpa. Honduras alcanzó la aprobación de la mitad de los indicadores evaluados por la Corporación del Desafío del Milenio (MCC) para el año fiscal 2027, según la ficha oficial publicada por el organismo del Gobierno de Estados Unidos. El resultado fue destacado por el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, quien aseguró que el país registra avances y se mantiene entre los que podrían optar a recursos de este mecanismo. La evaluación, identificada con el resultado "Half Scorecard Passed", contempla 22 indicadores relacionados con el desempeño económico, social y de gobernanza. Estos parámetros permiten medir aspectos como la libertad económica, la inversión en las personas, el control de la corrupción, la rendición de cuentas y el Estado de derecho.

Hércules explicó que la publicación corresponde a una tarjeta de calificaciones, que refleja el comportamiento de Honduras en los distintos indicadores. Aclaró que los resultados no representan todavía una decisión definitiva sobre el acceso a los fondos de la Cuenta del Milenio.

"Lo que se ha dado a conocer hoy es meramente un scorecard, o sea unas calificaciones de cómo están los diferentes países, del que nos interesa a nosotros Honduras, por supuesto, en diferentes indicadores que se han tomado en cuenta con el avance que ha tenido nuestro país, no solamente en materia económica, sino que también en gobernanza, en temas sociales, entre otros", expresó el funcionario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El ministro señaló que la evaluación toma en cuenta indicadores correspondientes a 2025 y algunos de 2026, por lo que, según dijo, parte de los resultados refleja avances registrados durante la actual administración del presidente Nasry Asfura.

Hércules afirmó que Honduras cumple los criterios generales que destacó de la evaluación y consideró que el país presenta un resultado más favorable que en años anteriores: "Al superar los tres criterios generales exigidos de la tarjeta, pues vemos un scorecard más verde que en otros años".

Sin embargo, el funcionario aclaró que la decisión sobre la posibilidad de acceder a un compacto o a un programa umbral se conocerá después de una sesión del directorio de la MCC prevista para diciembre. Según explicó, será entonces cuando se determine si Honduras puede avanzar hacia alguno de esos mecanismos de cooperación con Estados Unidos. "Hasta el mes de diciembre, o sea el próximo mes, a mediados va a haber sesión de directorio por parte de Cuenta de Milenio, y es cuando vamos a saber realmente si se puede optar a un compacto, preferiblemente, o a un umbral", indicó. El titular de Finanzas también mencionó que Honduras compite con otros países de la región para ser considerado en estos programas. Entre ellos citó a Colombia, Surinam y Paraguay, y aseguró que el país tiene posibilidades de avanzar en el proceso.