En enero de 2027 prevén iniciar la construcción de una cárcel de máxima seguridad

Tegucigalpa, Honduras. La construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Honduras está prevista para enero de 2027, con una capacidad inicial para más de 5,000 privados de libertad y un plazo estimado de ejecución de entre ocho y 12 meses, según la planificación de las autoridades penitenciarias y de seguridad.

El proyecto representa una de las principales medidas del plan de seguridad impulsado tras la aprobación de cuatro paquetes de reformas penales, que incluyeron modificaciones al Código Penal, la Ley del Sistema Penitenciario, el endurecimiento de penas mediante la Ley Antiterrorista y la creación de la Fuerza Élite Penitenciaria.

Con estas disposiciones, las autoridades buscan reforzar el control de los centros penitenciarios y someter a un régimen de aislamiento estricto a los cabecillas de maras y pandillas catalogados como terroristas.

Actualmente, las autoridades mantienen bajo evaluación tres posibles ubicaciones para establecer el complejo carcelario. La selección dependerá de las condiciones de aislamiento, la capacidad del terreno y las posibilidades de expansión futura.

Una de las opciones es el sector de La Acequia, en Naco, Santa Bárbara, donde existe una estructura inconclusa que recibió una inversión previa de 500 millones de lempiras. El inmueble está siendo sometido a estudios de resistencia física y a una evaluación para determinar si requiere un rediseño arquitectónico.