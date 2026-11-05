En enero de 2027 prevén iniciar la construcción de una cárcel de máxima seguridad

Tegucigalpa, Honduras. La construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Honduras está prevista para enero de 2027, con una capacidad inicial para más de 5,000 privados de libertad y un plazo estimado de ejecución de entre ocho y 12 meses, según la planificación de las autoridades penitenciarias y de seguridad.
El proyecto representa una de las principales medidas del plan de seguridad impulsado tras la aprobación de cuatro paquetes de reformas penales, que incluyeron modificaciones al Código Penal, la Ley del Sistema Penitenciario, el endurecimiento de penas mediante la Ley Antiterrorista y la creación de la Fuerza Élite Penitenciaria.
Con estas disposiciones, las autoridades buscan reforzar el control de los centros penitenciarios y someter a un régimen de aislamiento estricto a los cabecillas de maras y pandillas catalogados como terroristas.
Actualmente, las autoridades mantienen bajo evaluación tres posibles ubicaciones para establecer el complejo carcelario. La selección dependerá de las condiciones de aislamiento, la capacidad del terreno y las posibilidades de expansión futura.
Una de las opciones es el sector de La Acequia, en Naco, Santa Bárbara, donde existe una estructura inconclusa que recibió una inversión previa de 500 millones de lempiras. El inmueble está siendo sometido a estudios de resistencia física y a una evaluación para determinar si requiere un rediseño arquitectónico.
Construir la cárcel
El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Marcos Paz, aseguró que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) ya cuenta con una planificación presupuestaria y una ruta para evaluar los terrenos donde podría levantarse la obra.
"El Instituto Nacional Penitenciario ya tiene su planificación, ya tiene las rutas a seguir tanto presupuestariamente como en la evaluación de los terrenos donde se pueda construir la cárcel con el objetivo de iniciar en enero", explicó el diputado.
Además de la alternativa ubicada en Naco, los equipos técnicos analizan terrenos en los departamentos de Yoro y Colón, con el propósito de identificar el lugar que reúna las mejores condiciones para el funcionamiento del recinto penitenciario.
El proyecto contempla un financiamiento con recursos 100% nacionales y un período de construcción de entre ocho y 12 meses, contado a partir del inicio de las obras en enero de 2027.