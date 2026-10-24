Seguridad proyecta en ocho meses habilitar la cárcel de La Acequia, en Naco

San Pedro Sula, Honduras. Representantes de la Secretaría de Seguridad, acompañados por Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, recorrieron este viernes 23 de octubre las instalaciones abandonadas de la cárcel de La Acequia, ubicadas en el sector de Naco, municipio de Quimistán, Santa Bárbara, para evaluar si el predio puede convertirse en la nueva cárcel de máxima seguridad del país. Al finalizar el recorrido, la comitiva ofreció una conferencia de prensa en San Pedro Sula, donde dio detalles sobre las valoraciones para determinar si el terreno es apto para albergar a privados de libertad considerados terroristas. "Por disposición de los cuerpos de seguridad, investigación e inteligencia, se acordó realizar la visita a tres terrenos del Estado para que las autoridades penitenciarias, el Ejecutivo, Policía y Fuerzas Armadas, dedignen a donde se va a construir el nuevo centro penal en el país", dijo Zambrano.

Durante su intervención, Zambrano señaló que el predio de La Acequia cuenta con más de 100 manzanas de terreno a nombre de la Secretaría de Seguridad. Además, indicó que ya existe una construcción con seis módulos de máxima seguridad y que se ha realizado una inversión superior a los 500 millones de lempiras. En ese sentido, sostuvo que estas características se convierten al lugar en una opción viable para albergar a miembros de grupos terroristas. Sin embargo, aclaró que serán los especialistas en seguridad quienes, después de evaluar las instalaciones y calcular la inversión necesaria, determinarán si La Acequia es la mejor alternativa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"El tiempo que nos establece para llevar a cabo la construcción son de 10 meses a un año si se amplían los seis módulos o más. Esperamos que esta autorización de construcción, con los recursos, esté aprobada en diciembre en el presupuesto y que se pueda iniciar los primeros meses del próximo año y así tener los espacios suficientes para recluir a los privados de grupos terroristas", acotó.

"Es probable que aquí sea"

Zambrano informó que son tres los terrenos considerados para construir la infraestructura penitenciaria: uno en el departamento de Yoro, otro en Colón y el de La Acequia, ubicado en el sector de Naco, municipio de Quimistán, Santa Bárbara. La Acequia permanece abandonada e inconclusa desde hace varios años, pero volvió a figurar entre las alternativas que las autoridades analizan para ampliar la capacidad del sistema penitenciario hondureño.