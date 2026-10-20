Quimistán rechaza construir un "Cecot" en el valle de Naco: allí se generan 25,000 empleos

San Pedro Sula, Honduras. La municipalidad de Quimistán expresó su oposición a la posible construcción de una cárcel de máxima seguridad, similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, en el valle de Naco, al considerar que el proyecto pondría en riesgo el crecimiento industrial, las inversiones y las oportunidades de empleo de la zona. Mediante una comunicación enviada este lunes 19 de octubre al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, el alcalde Rubén Darío Pacheco Pereira solicitó que el proyecto penitenciario sea trasladado fuera del municipio, hacia un sector con menor densidad poblacional y actividad económica. El jefe edilicio explicó que el valle de Naco se ha convertido en la principal zona industrial del occidente de Honduras, con aproximadamente 21 instalaciones industriales que generan 25,000 empleos. Además, destacó que la zona pasó de siete comunidades en 2013 a 22 en la actualidad, mientras avanzan proyectos de inversión que incluyen tres centros comerciales, tres plantas fotovoltaicas, 12 desarrollos inmobiliarios y actividades relacionadas con el aprovechamiento de puzolana (es un material natural que se utiliza en la fabricación de cemento y concreto para mejorar su resistencia y durabilidad).

Según el alcalde, este crecimiento ha consolidado a Naco como uno de los principales polos de expansión industrial y urbana del noroccidente del país, por lo que instalar una prisión de máxima seguridad sería incompatible con el desarrollo previsto para ese territorio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La municipalidad señaló que, con el acompañamiento de ONU-Hábitat, la Secretaría de Gobernación y el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos, se han elaborado instrumentos de planificación urbana orientados a fortalecer la actividad industrial, comercial y habitacional. En ese sentido, Pacheco advirtió que la instalación de una megacárcel podría desalentar nuevas inversiones, limitar la expansión urbana y afectar las oportunidades laborales de miles de familias que dependen de la actividad económica del valle.

Propuesta alternativa

En lugar de destinar las instalaciones inconclusas de Naco a un centro penitenciario, el alcalde planteó convertirlas en un Centro Regional de Formación Técnica que beneficie a los departamentos de Cortés y Santa Bárbara. La propuesta busca atender la creciente demanda de trabajadores calificados en las industrias instaladas en la zona y aprovechar la infraestructura existente para impulsar nuevas oportunidades de formación y empleo.

Pacheco aclaró que la municipalidad respalda las iniciativas del Congreso Nacional orientadas a fortalecer la seguridad y modernizar el sistema penitenciario, pero considera necesario que estos proyectos se desarrollen en lugares apropiados y sin comprometer territorios de alta inversión.

La comunicación concluye con un llamado a conciliar las políticas de seguridad nacional con la protección del desarrollo económico y las oportunidades laborales que genera el valle de Naco.



Proyecto fallido

La posibilidad de convertir la abandonada cárcel de La Acequia en un penal de máxima seguridad revive casi dos décadas de inversiones millonarias, promesas incumplidas y deterioro. El proyecto surgió tras el incendio de 2004 en el presidio de San Pedro Sula, donde murieron 107 reclusos. Fue impulsado por una fundación encabezada por monseñor Rómulo Emiliani y empresarios sampedranos. La construcción comenzó en 2006, pero las paralizaciones y la falta de financiamiento impidieron concluirla. Una investigación de LA PRENSA reveló en enero de 2025 que se habían invertido más de 500 millones de lempiras en instalaciones invadidas por la maleza y el óxido.

El manejo de los fondos también generó cuestionamientos. Entre 2013 y 2015 se ordenó transferir L180 millones de la Tasa de Seguridad y, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, se contemplaron otros L160 millones para habilitar módulos. El Ministerio Público investigó el destino de los recursos. En 2023, el gobierno de Xiomara Castro prometió reactivar la obra mediante compras directas, pero los trabajos no se concretaron. Tras todas esas intensiones, el proyecto lleva 20 años paralizado. Las comunidades de Quimistán ya habían rechazado su funcionamiento y propuesto convertirlo en un centro de formación técnica.

Modelo Cecot

El debate resurgió tras la visita de una delegación del Congreso Nacional, encabezada por Tomás Zambrano, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, el pasado 16 de octubre.La megacárcel, inaugurada en 2023 por el gobierno de Nayib Bukele, tiene capacidad anunciada para 40,000 reclusos.