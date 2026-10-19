Tomás Zambrano condena atentado contra diputada María Fernanda Sanders

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, condenó el atentado denunciado por la diputada nacionalista María Fernanda Sanders, quien denunció este lunes que fue atacada a disparos cuando se transportaba en un vehículo por una zona rural del departamento de Santa Bárbara.

Tomás Zambrano expresó su solidaridad con la diputada y agradeció a Dios que haya sobrevivido al ataque. Además, informó que la legisladora se encuentra en proceso de recuperación tras el hecho.

El titular del Legislativo exigió a las autoridades competentes realizar de inmediato una investigación exhaustiva para identificar y capturar a los responsables del atentado, a quienes pidió aplicar todo el peso de la ley.