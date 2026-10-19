Tomás Zambrano condena atentado contra diputada María Fernanda Sanders

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, condenó el atentado denunciado por la diputada nacionalista María Fernanda Sanders, quien denunció este lunes que fue atacada a disparos cuando se transportaba en un vehículo por una zona rural del departamento de Santa Bárbara.
Tomás Zambrano expresó su solidaridad con la diputada y agradeció a Dios que haya sobrevivido al ataque. Además, informó que la legisladora se encuentra en proceso de recuperación tras el hecho.
El titular del Legislativo exigió a las autoridades competentes realizar de inmediato una investigación exhaustiva para identificar y capturar a los responsables del atentado, a quienes pidió aplicar todo el peso de la ley.
Medidas contra criminalidad organizada
María Fernanda Sanders denunció que el ataque ocurrió cuando regresaba de la comunidad de Laguna Verde, en el municipio de Azacualpa, hacia la cabecera municipal. Según su relato, viajaba acompañada de otras personas cuando el vehículo en el que se transportaban fue atacado a disparos.
Condenamos enérgicamente el atentado perpetrado contra nuestra compañera de Cámara, la diputada María Fernanda Sanders, ocurrido en Santa Bárbara. Agradecemos a Dios que salió con vida del ataque y que actualmente se encuentra recuperándose.Exigimos a las autoridades competentes que realicen de manera inmediata y exhaustiva las investigaciones correspondientes, identifiquen y capturen a los responsables y les apliquen todo el peso de la ley.Los diputados de este Congreso Nacional estamos adoptando decisiones firmes y valientes para combatir la criminalidad organizada. Ningún Congreso anterior ha impulsado, en tan corto tiempo, tantas medidas concretas orientadas a enfrentar la delincuencia.— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) October 19, 2026
La diputada no especificó si alguno de los ocupantes resultó herido. Tras el incidente, acudió a la Policía Nacional para interponer la denuncia correspondiente, con el propósito de que las autoridades investiguen lo ocurrido.
Zambrano vinculó la condena del atentado con las medidas impulsadas por el actual Congreso para enfrentar la criminalidad organizada. “Ningún Congreso anterior ha impulsado, en tan corto tiempo, tantas medidas concretas orientadas a enfrentar la delincuencia”, afirmó el presidente del Legislativo.