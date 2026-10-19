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Tomás Zambrano condena atentado contra diputada María Fernanda Sanders

El presidente del Congreso Nacional condenó el atentado contra María Fernanda Sanders en Santa Bárbara y exigió investigar el ataque a disparos para capturar a los responsables

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 15:34 -
  • Bladimir Ocon
Tomás Zambrano condena atentado contra diputada María Fernanda Sanders

Tomás Zambrano condenó el atentado denunciado por la diputada nacionalista María Fernanda Sanders y pidió a las autoridades investigar el caso.

 Foto: Marvin Salgado

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, condenó el atentado denunciado por la diputada nacionalista María Fernanda Sanders, quien denunció este lunes que fue atacada a disparos cuando se transportaba en un vehículo por una zona rural del departamento de Santa Bárbara.

Tomás Zambrano expresó su solidaridad con la diputada y agradeció a Dios que haya sobrevivido al ataque. Además, informó que la legisladora se encuentra en proceso de recuperación tras el hecho.

El titular del Legislativo exigió a las autoridades competentes realizar de inmediato una investigación exhaustiva para identificar y capturar a los responsables del atentado, a quienes pidió aplicar todo el peso de la ley.

Medidas contra criminalidad organizada

María Fernanda Sanders denunció que el ataque ocurrió cuando regresaba de la comunidad de Laguna Verde, en el municipio de Azacualpa, hacia la cabecera municipal. Según su relato, viajaba acompañada de otras personas cuando el vehículo en el que se transportaban fue atacado a disparos.

La diputada no especificó si alguno de los ocupantes resultó herido. Tras el incidente, acudió a la Policía Nacional para interponer la denuncia correspondiente, con el propósito de que las autoridades investiguen lo ocurrido.

Zambrano vinculó la condena del atentado con las medidas impulsadas por el actual Congreso para enfrentar la criminalidad organizada. “Ningún Congreso anterior ha impulsado, en tan corto tiempo, tantas medidas concretas orientadas a enfrentar la delincuencia”, afirmó el presidente del Legislativo.

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Bladimir Ocon
Bladimir Ocon
Periodista

Licenciado en Comunicación Social. Trabaja en periodismo web desde 2010 en el equipo de Diario LA PRENSA.

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