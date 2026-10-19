Diputada María Fernanda Sandres denuncia atentado en su contra

Santa Bárbara. María Fernanda Sandres, diputada nacionalista por Santa Bárbara, denunció que fue víctima de un atentado este lunes cuando viajaba en un vehículo por una zona rural de ese departamento.

Sandres, elegida en las elecciones generales de 2025 para su primer período como congresista, declaró que viajaba junto a otras personas -sin especificar- cuando el vehículo fue atacado a disparos.