  1. Inicio
  2. · Honduras

Diputada María Fernanda Sandres denuncia atentado en su contra

La joven legisladora nacionalista dijo que regresaba de reunirse con miembros de un patronado en la aldea Laguna Verde cuando dispararon contra el vehículo

Diputada María Fernanda Sandres denuncia atentado en su contra

Sandres fue elegida por primera vez como diputada en las elecciones generales de noviembre 2025.

Santa Bárbara. María Fernanda Sandres, diputada nacionalista por Santa Bárbara, denunció que fue víctima de un atentado este lunes cuando viajaba en un vehículo por una zona rural de ese departamento.

Sandres, elegida en las elecciones generales de 2025 para su primer período como congresista, declaró que viajaba junto a otras personas -sin especificar- cuando el vehículo fue atacado a disparos.

¿Honduras tendrá su propio Cecot? Esto dijo Kilvett Bertrand sobre la cárcel en Naco

La legisladora describió que regresaba de la comunidad Laguna Verde, Azacualpa, hacia la cabecera municipal cuando ocurrió el atentado. No especificó si resultaron heridos los ocupantes del carro e informó que acudió a la Policía Nacional para hacer la denuncia.

Horas antes del suceso, la diputada había compartido en sus redes sociales un video en el que se le veía emocionada, explicando que iba de camino hacia la comunidad en representación del gobierno del presidente Nasry Asfura y de su bancada, sin imaginar lo que iba a suceder.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias