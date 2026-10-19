Diputada María Fernanda Sandres denuncia atentado en su contra

Santa Bárbara. María Fernanda Sandres, diputada nacionalista por Santa Bárbara, denunció que fue víctima de un atentado este lunes cuando viajaba en un vehículo por una zona rural de ese departamento.
Sandres, elegida en las elecciones generales de 2025 para su primer período como congresista, declaró que viajaba junto a otras personas -sin especificar- cuando el vehículo fue atacado a disparos.
La legisladora describió que regresaba de la comunidad Laguna Verde, Azacualpa, hacia la cabecera municipal cuando ocurrió el atentado. No especificó si resultaron heridos los ocupantes del carro e informó que acudió a la Policía Nacional para hacer la denuncia.
Horas antes del suceso, la diputada había compartido en sus redes sociales un video en el que se le veía emocionada, explicando que iba de camino hacia la comunidad en representación del gobierno del presidente Nasry Asfura y de su bancada, sin imaginar lo que iba a suceder.