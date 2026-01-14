Ni con compras directas lograron finalizar la cárcel de La Acequia

Quimistán, Santa Bárbara

Pese al anuncio del gobierno de Xiomara Castro de retomar la construcción de la abandonada cárcel de La Acequia, en el sector de Naco, Santa Bárbara, y a que se instruyó, vía decreto ejecutivo aprobado en Consejo de Ministros, a la Secretaría de Defensa para realizar compras directas, no se ejecutó ninguna acción y la obra, que ya se encuentra en ruinas, continúa abandonada. En junio de 2023, el entonces titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), José Manuel Zelaya, anunció la aprobación de dos decretos ejecutivos (PCM) para la construcción de la cárcel en La Isla del Cisne y otro para terminar la de La Acequia.

Los PCM establecían que Las Fuerzas Armadas eran las responsables de ejecutar la contratación directa para la construcción de la prisión en la Isla del Cisne y la habilitación de La Acequia, siguiendo los procedimientos de la ley de Contratación del Estado. También establecían que debían diseñar el plan, para lo cual contaban con el apoyo de la Secretaría de Finanzas, obras que debían terminar los proyectos en el menor tiempo posible. En abril de 2023, la viceministra de seguridad, Yulissa Villanueva junto a la presidenta Xiomara Castro llegaron hasta el predio de La Acequia para ver a qué se enfrentaban.

El proyecto, enmontado y en total abandono quedó abandonado desde 2016. La idea de ambas fue hacer una inspección previa para consolidar el plan que tenían para rehabilitar la cárcel y poder llevar unos dos mil privados de libertad desde otras prisiones. LA PRENSA Premium quiso comunicarse con Villanueva, en busca de su versión, pero no repondió a llamadas ni mensajes de WhatsApp. Con el paso de los meses, desde Casa Presidencial se ordenó que no se tocará el tema de la cárcel de La Acequia, ni de la Isla del Cisne, razón por la cual no avanzaron en nada en esas dos zonas. Según fuente del Instituto Nacional Penitenciario ello ocurrió en la administración del general Ramiro Muñoz. El tema de la continuación de la cárcel de la Acequia quedaba así, olvidado una vez más. Fuentes ligada al gobierno, señalan que en esta administración no se miró factible impulsar el desarrollo del proyecto debido a que los módulos fueron edificados con contenedores de hierro. La construcción de la cárcel de la Acequia surgió luego de que el 17 de mayo de 2004 cuando 107 privado de libertad que estaban en la celda 19 del centro penal de San Pedro Sula murieron en un pavoroso incendio.

El expresidente Ricardo Maduro, al mando del país en aquel entonces, y ante la situación que ocurría, juramentó a monseñor Rómulo Emiliani como coordinador del comité para la construcción de un nuevo centro penal. El 12 de noviembre de 2007 el gobierno de Manuel Zelaya Rosales mediante decreto ejecutivo número PCM 15-2007 creó la Comisión Pro-Desarrollo de San Pedro Sula que debía terminar el nuevo centro penal. La comisión que se convirtió en fundación estaba presidida por la iglesia católica y era liderada por Emiliani. El costo inicial de la cárcel de La Acequia era de 399,730,000 lempiras y con la fundación se invirtieron L160 millones.

1,300 privados de libertad proyectaban albergar la cárcel de La Acequia.

Con el dinero fueron construidos seis módulos donde fueron acondicionados contenedores de uso marítimo como celdas en los que estarían los privados de libertad. En el 2017 a empresa Evaluación, Desarrollo, y Gestión de Proyectos (Edge) comenzó la reconstrucción y se invirtieron L130 millones, provenientes de la Tasa de Seguridad, lo que sirvió para lograr un avance del 12% de la construcción. En ese momento, ya el proyecto estaba en manos del Instituto Nacional Penitenciario (INP). El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) la catalogó en 2024 como "un monumento a la corrupción", pues se invirtieron millones que se quedaron en hierros oxidados. El CNA afirmó que, en 2017, se efectuó un desembolso de más de L300 millones, siendo la cantidad más alta registrada. En total, desde el 2009 hasta 2022 se erogaron L544,656,759.37.

Todavía es rescatable

Ante los intentos fallidos para continuara la construcción de la cárcel de La Acequia, las comunidades aledañas de Quimistán que desde un inició se opusieron para que funcionara un penal en la zona, se reunieron y en un cabildo abierto reafirmaron su rechazo. Rubén Darío Pacheco, alcalde de Quimistán expresó que hicieron una visita al INP porque en el cabildo abierto las comunidades de la zona rechazaron la construcción, por lo que dejaron la notificación y plantearon una propuesta para construir y centro de formación técnica en toda la construcción abandonada. Indicó que la respuesta que tuvieron es que la situación que había en La Acequia es que esos terrenos habían pasado a una empresa y no tenían la titularidad del Estado. “No nos dieron nada por escrito, solo fue algo verbal y luego de eso no ha habido visitas al área abandonada ni notificaciones a la alcaldía”, precisó Pacheco. Agregó que el valle de Naco es la zona de mayor crecimiento demográfico por la presencia de la industria maquiladora de la zona y “demandamos centros de formación técnica para los jóvenes que luego requieren de un empleo y una esa cárcel es el sitio menos estratégico para ubicarla”.