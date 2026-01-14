Ni con compras directas lograron finalizar la cárcel de La Acequia

Los pobladores que circulan por la construcción abandonada de La Acequia también lamentan que hayan invertido millones de lempiras y que los hayan dejado abandonados en vez de haber puesto a funcionar un centro que favorezca a la comunidad.Frente al portón principal de la construcción abandonada hay empresas madereras, así como colonias. Algunas personas que no tienen hogar se han instalado en pequeñas casas de madera en las cercanías del perímetro de más de 120 manzanas de terreno.El presidente del patronato de La Acequia, José Ricardo Rivera, manifestó que además de que hayan rechazado el proyecto por ser perjudicial para la comunidad, también les ha causado daños en las colonias, pues desde que comenzaron la construcción muchas casas se inundan.Relató que ahora han querido abrir un canal con maquinaria en medio de la construcción abandonada, pues cuando llueve el agua lluvia se va para las casas de la colonia Sinaloa. “Solo nos ha traído problemas y por años hemos estado pidiendo apoyo, pero como son tierras privadas no podemos hacer nada”.Rivera dijo que han pedido que se haga centro técnico y áreas de recreación para la comunidad, pero han preferido que cada año haya más deterioro y la maleza se apodere de las instalaciones.