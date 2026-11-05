Colegio de periodistas denuncia ante la OEA retraso judicial en el caso contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras. El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expuso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) su preocupación por el retraso en la administración de justicia en el juicio contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en un caso relacionado con señalamientos de ataques a la libertad de expresión y persecución judicial contra periodistas hondureños.
La participación del gremio se produjo durante una sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA, celebrada el 5 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
El presidente del CPH, Juan Carlos Sierra, intervino para exponer la situación que enfrenta el periodismo hondureño y los principales problemas que afectan a los comunicadores en el ejercicio de su labor informativa.
Entre sus principales preocupaciones destacó el retardo de justicia en el Poder Judicial en el proceso contra Hernández, al considerar que este caso representa uno de los asuntos que requieren atención en materia de libertad de expresión y garantías para el ejercicio periodístico.
Durante la jornada también participó la representación de Honduras ante la OEA, encabezada por la embajadora Cossette López, quien se refirió a los riesgos que representa la impunidad para las víctimas, sus familiares y los profesionales de la comunicación.
La representante hondureña advirtió que la falta de justicia puede profundizar el sufrimiento de las víctimas, fomentar la autocensura entre los periodistas y transmitir a la sociedad el mensaje de que las agresiones contra comunicadores no tienen consecuencias legales.
La conmemoración, instituida por las Naciones Unidas cada 2 de noviembre, busca visibilizar los riesgos que enfrentan los periodistas y promover acciones de los Estados para garantizar investigaciones efectivas y evitar que los crímenes contra la prensa queden impunes.