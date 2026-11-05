Colegio de periodistas denuncia ante la OEA retraso judicial en el caso contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras. El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expuso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) su preocupación por el retraso en la administración de justicia en el juicio contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en un caso relacionado con señalamientos de ataques a la libertad de expresión y persecución judicial contra periodistas hondureños.

La participación del gremio se produjo durante una sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA, celebrada el 5 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

El presidente del CPH, Juan Carlos Sierra, intervino para exponer la situación que enfrenta el periodismo hondureño y los principales problemas que afectan a los comunicadores en el ejercicio de su labor informativa.