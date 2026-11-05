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Senado de Paraguay fija fecha clave para definir el juicio político contra Santiago Peña

La convocatoria del Senado coloca al proceso ante una jornada decisiva, en la que se desarrollarán las últimas actuaciones previstas antes de la deliberación del tribunal contra Santiago Peña

Senado de Paraguay fija fecha clave para definir el juicio político contra Santiago Peña

La Cámara de Senadores de Paraguay tras alegatos legislativos convocó para este viernes 6 de noviembre

Asunción, Paraguay.- El Senado de Paraguay comenzó este jueves, tras horas de incertidumbre luego de la renuncia del presidente Santiago Peña, a la que no se dio curso en el Congreso por falta de cuórum, un juicio político contra el gobernante por "mal desempeño de sus funciones", ante sus vínculos con el intervenido Ueno bank, que recibió durante su gestión millonarios recursos de entidades del Estado.

La Cámara de Senadores de Paraguay tras alegatos legislativos convocó para este viernes 6 de noviembre, una jornada clave dentro del proceso de juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña.

De acuerdo con la Resolución N.º 3287, durante la sesión está prevista la presentación de los alegatos de las partes involucradas y posteriormente el llamado de autos para sentencia.

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Una vez concluidas estas etapas, el tribunal procederá a deliberar y determinar si el mandatario es culpable o no de los señalamientos que motivan el proceso.

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La decisión se adoptará conforme a lo establecido en el artículo 225 de la Constitución Nacional de Paraguay, que regula el procedimiento de juicio político contra el presidente y otras altas autoridades del Estado.

La convocatoria del Senado coloca al proceso ante una jornada decisiva, en la que se desarrollarán las últimas actuaciones previstas antes de la deliberación del tribunal.

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Redacción La Prensa
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