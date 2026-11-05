La Presidencia confirma que Santiago Peña permanece en Paraguay

Asunción, Paraguay. El vocero de la Presidencia de Paraguay, Guillermo Grance, confirmó este jueves que el mandatario Santiago Peña permanece en el país y se defenderá en el juicio político que avanza en su contra en el Senado, en medio de la crisis desatada por el cierre del banco Ueno.

"Él está en el país, quiero reiterar esto hasta el cansancio, porque ha habido mucha información de que se fue a la Argentina, de que viajó a no sé dónde, que tomó un avión. No, el presidente de la República está en el país", dijo Grance a periodistas desde Mburuvicha Róga, el nombre en guaraní de la residencia presidencial.

Santiago Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay , ya que legisladores oficialistas dejaron sin cuórum la sesión conjunta convocada para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo.