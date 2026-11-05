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Diputados rechazan juicio político a vicepresidente paraguayo, posible sucesor de Peña

La Constitución establece que el juicio político requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja para que la acusación pase al Senado, que actúa como juez

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 13:25 -
  • Agencia EFE
Diputados rechazan juicio político a vicepresidente paraguayo, posible sucesor de Peña

Diputados paraguayos asisten a una sesión extraordinaria donde se debate una propuesta de juicio político contra el presidente, Santiago Peña, este jueves, en Asunción (Paraguay).

La Cámara de Diputados de Paraguay rechazó este jueves la propuesta de abrir juicio político contra el vicepresidente del país, Pedro Alliana, lo que despeja su camino como sucesor de Santiago Peña, quien hoy renunció al cargo tras la crisis política y financiera derivada de la intervención de Ueno bank.

En total, 30 legisladores votaron a favor del enjuiciamiento y 48 en contra, en una sesión extraordinaria instalada después de la convocada para debatir la acusación contra Peña, que sí será sometido a un proceso político en el Senado, pese a que había renunciado horas antes.

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Alliana y Peña quedaron envueltos en la tormenta que se desató en el país tras el procedimiento de disolución de Ueno, que congeló los recursos de miles de clientes, en su mayoría personas del común y distintas entidades oficiales como el Instituto de Previsión Social (IPS), una de las mayores cajas de pensiones del país.

El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes la intervención de Ueno luego de que detectara que el índice de solvencia de esa entidad, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.

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La Constitución establece que el juicio político requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja para que la acusación pase al Senado, que actúa como juez.

En esa Cámara se necesita una mayoría absoluta de dos tercios para declarar culpable al acusado, lo que abriría la puerta a su separación anticipada del cargo.

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