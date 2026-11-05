Aeropuertos de Honduras aumentan vuelos por temporada alta de Navidad

San Pedro Sula, Honduras. La temporada alta de Navidad y fin de año ya comenzó en los aeropuertos de Honduras, especialmente en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula, por donde circulan más de 2,500 viajeros diarios.
Durante esta época, que se extiende hasta enero, las terminales aéreas del país registran un repunte en la llegada y salida de pasajeros provenientes de diferentes partes del mundo. Las 13 aerolíneas nacionales e internacionales que operan en el Villeda Morales sustituyen algunas de sus aeronaves por otras con mayor capacidad de asientos y recomiendan a los viajeros llegar con tres horas de anticipación a la salida de su vuelo.
Las aerolíneas internacionales JetBlue, Frontier, American Airlines y United Airlines están aumentando sus frecuencias hacia destinos con mayor demanda de pasajeros.
American Airlines amplió sus operaciones a dos vuelos diarios entre Miami, Estados Unidos, y San Pedro Sula. Desde el 1 de noviembre de 2026, opera dos vuelos diarios en la ruta Miami-San Pedro Sula.
La aerolínea de bajo costo JetBlue fortalece su conectividad a partir del 19 de noviembre de 2026, cuando incrementará sus operaciones a siete vuelos semanales hacia Fort Lauderdale, Estados Unidos, desde San Pedro Sula.
United Airlines incrementará sus operaciones a dos vuelos diarios hacia Houston, Estados Unidos, desde San Pedro Sula, a partir del 1 de diciembre de 2026. Asimismo, desde el 17 de diciembre de 2026, aumentará un vuelo diario en la ruta entre Newark, Nueva Jersey, y San Pedro Sula.
La aerolínea de bajo costo Frontier Airlines ampliará su conectividad desde el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, hacia las ciudades estadounidenses de Orlando, Houston y Miami, a partir del 2 de diciembre de 2026.
Todos los miércoles, Cayman Airways opera vuelos entre La Ceiba y las Islas Caimán. La salida desde las Islas Caimán hacia La Ceiba está programada para las 11:30 a. m., mientras que el vuelo de La Ceiba hacia las Islas Caimán sale a la 1:35 p. m.
Semanalmente, en los aeropuertos de Honduras operan 110 vuelos en La Ceiba, 147 en San Pedro Sula y 70 en Roatán.
Recomendaciones para viajar en temporada alta
Las aerolíneas recomiendan a los pasajeros llegar al aeropuerto al menos tres horas antes de la salida de su vuelo.
Asimismo, aconsejan completar el Régimen del Viajero en la página oficial de Aduanas antes del viaje. Este trámite puede realizarse hasta 72 horas antes de viajar.
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También es importante asegurarse de que el pasaporte no esté vencido. El Instituto Nacional de Migración (INM) ya cuenta con un servicio de renovación de pasaportes en los aeropuertos.
Ley del Hondureño Ausente estará vigente hasta enero
Es importante recordar que la Ley del Hondureño Ausente entra en vigencia el 15 de noviembre y se extiende hasta el 15 de enero, durante un período de dos meses.
Este beneficio está dirigido a hondureños residentes en el exterior o a sus hijos que hayan permanecido fuera del país por más de un año. Permite introducir al territorio nacional, por los diferentes puntos aduaneros, ciertos artículos de uso personal y eléctricos sin el pago de impuestos, gravámenes, tasas o recargos.
Los interesados deben presentar ante la Aduana su pasaporte nacional o extranjero, o cualquier otro documento oficial expedido en el país de residencia, en el que conste que han residido permanentemente fuera de Honduras durante el tiempo establecido en la ley.
El beneficio puede utilizarse una sola vez durante el período indicado
La lista de mercancías contempladas en este beneficio fiscal, aprobado hace más de 38 años, fue actualizada en 2022 con la inclusión de artículos importantes y de uso frecuente entre la población.
La lista anterior contenía 28 productos y estaba desfasada, pues incluía mercancías como una máquina de coser, un televisor cuadrado de 24 pulgadas y una filmadora, entre otros.
Actualmente, la lista se compone de 53 productos, entre los que se incorporaron una computadora portátil, una tableta, dos teléfonos móviles, dos parlantes con Bluetooth y un aire acondicionado, entre otros.