Aeropuertos de Honduras aumentan vuelos por temporada alta de Navidad

San Pedro Sula, Honduras. La temporada alta de Navidad y fin de año ya comenzó en los aeropuertos de Honduras, especialmente en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula, por donde circulan más de 2,500 viajeros diarios.

Durante esta época, que se extiende hasta enero, las terminales aéreas del país registran un repunte en la llegada y salida de pasajeros provenientes de diferentes partes del mundo. Las 13 aerolíneas nacionales e internacionales que operan en el Villeda Morales sustituyen algunas de sus aeronaves por otras con mayor capacidad de asientos y recomiendan a los viajeros llegar con tres horas de anticipación a la salida de su vuelo.

Las aerolíneas internacionales JetBlue, Frontier, American Airlines y United Airlines están aumentando sus frecuencias hacia destinos con mayor demanda de pasajeros.

American Airlines amplió sus operaciones a dos vuelos diarios entre Miami, Estados Unidos, y San Pedro Sula. Desde el 1 de noviembre de 2026, opera dos vuelos diarios en la ruta Miami-San Pedro Sula.

La aerolínea de bajo costo JetBlue fortalece su conectividad a partir del 19 de noviembre de 2026, cuando incrementará sus operaciones a siete vuelos semanales hacia Fort Lauderdale, Estados Unidos, desde San Pedro Sula.

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United Airlines incrementará sus operaciones a dos vuelos diarios hacia Houston, Estados Unidos, desde San Pedro Sula, a partir del 1 de diciembre de 2026. Asimismo, desde el 17 de diciembre de 2026, aumentará un vuelo diario en la ruta entre Newark, Nueva Jersey, y San Pedro Sula.

La aerolínea de bajo costo Frontier Airlines ampliará su conectividad desde el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, hacia las ciudades estadounidenses de Orlando, Houston y Miami, a partir del 2 de diciembre de 2026.

Todos los miércoles, Cayman Airways opera vuelos entre La Ceiba y las Islas Caimán. La salida desde las Islas Caimán hacia La Ceiba está programada para las 11:30 a. m., mientras que el vuelo de La Ceiba hacia las Islas Caimán sale a la 1:35 p. m.

Semanalmente, en los aeropuertos de Honduras operan 110 vuelos en La Ceiba, 147 en San Pedro Sula y 70 en Roatán.