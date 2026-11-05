La embajadora Cossette López cuestiona propuesta de Brasil ante la OEA

Brasil. La embajadora de Honduras ante la OEA, Cossette López-Osorio, cuestionó la postura del Gobierno de Brasil en el Consejo Permanente del organismo, luego de que este presentara un documento para combatir “la interferencia y la manipulación extranjera de la información”, según cita el medio La Gaceta de La Biosfera.

Mientras Brasil cuestiona a las grandes tecnológicas y a agentes externos, López-Osorio advirtió que el problema debe analizarse de forma integral para no vulnerar los derechos fundamentales y señaló la responsabilidad de los propios gobiernos en la desinformación.

“Cuando hablamos de procesos electorales, de intromisión, de interferencia, de falta de acceso a la verdad, ¿se trata solamente de desinformación con intervención extranjera? Basada en múltiples fenómenos recientes en el ámbito electoral de varios países aquí representados, me parece pertinente hablar de la soberanía cognitiva sobre la cual antes hablaron en las disertaciones y decirles que me parece que la misma radica no en los estados únicamente, sino en los ciudadanos”, dijo la diplomática hondureña.

También agregó: “¿Qué pasa cuando la desinformación es creada, difundida y patrocinada por el mismo gobierno del país en cuestión? ¿Qué pasa cuando las autoridades electorales son abiertamente atacadas a través de las plataformas? Sí, que son internacionales, pero por las autoridades electorales, pero por las autoridades gubernamentales que precisamente pretenden violar la autonomía de sus organismos electorales”.

López-Osorio, quien fue consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció en 2025 que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro buscaba cancelar los comicios presidenciales. Asimismo, tuvo que hacer frente judicialmente a diferentes sectores de la izquierda.