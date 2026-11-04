Uno a uno: los bulos que circularon durante las elecciones de medio término en EE UU

San Pedro Sula, Honduras

Las elecciones de medio término de Estados Unidos, celebradas el 3 de noviembre de 2026, estuvieron acompañadas de desinformación en redes sociales, mediante citas falsas, imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) y videos antiguos presentados como actuales. Entre los contenidos desmentidos por LA PRENSA Verifica figuran publicaciones falsas atribuidas a Donald Trump y políticos hondureños, imágenes fabricadas con IA y grabaciones de incidentes electorales de 2024 vinculadas incorrectamente con los comicios de 2026. Mediante búsquedas inversas, revisión de fuentes oficiales y consultas directas, LA PRENSA Verifica comprobó la falsedad de estas publicaciones. A continuación el recuento:

Es falsa la publicación atribuida a Trump que afirma que los republicanos ganaron antes del conteo de votos

Circula en redes sociales una captura de pantalla que atribuye al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una supuesta publicación en su red social Truth Social, en la que declara que los republicanos ganaron las elecciones de medio término de 2026 en los 50 estados, antes de que se efectuara el conteo de votos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El supuesto mensaje, fechado el 26 de octubre, también afirma que el mandatario impugnaría cualquier victoria demócrata y que ya habría puesto sobre aviso a la Corte Suprema estadounidense. Sin embargo, la publicación no aparece en la cuenta oficial de Trump y la imagen presenta una fotografía de perfil distinta a la que utiliza el presidente en su plataforma. “Trump ya está declarando una VICTORIA REPUBLICANA TOTAL en las elecciones de medio término de 2026, ¡antes incluso de que se hayan contado los votos! Ahora dice que CUALQUIER victoria demócrata debe ser impugnada y está poniendo sobre aviso a la Corte Suprema. ¿En serio hemos llegado a esto en Estados Unidos?” dice la descripción de la publicación traducida al español compartida en Facebook, con miles de reacciones y cientos de compartidos desde el 2 de noviembre de 2026.

Imagen de Cossette López y Ana Paola Hall reunidas con Trump fue creada con IA

Circula en redes sociales una imagen que muestra a Ana Paola Hall, embajadora de Honduras en España, y Cossette López, embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, se trata de un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica. “Trump tiene lista su mejor arma, ante la amenaza de perder poder frente a los demócratas. Sus guerreras fraudulentas están listas”, dice la descripción de la imagen publicada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 2 de noviembre de 2026.

Video de un buzón electoral incendiándose es de 2024, no de las elecciones de medio término de 2026

Circula en redes sociales un video que muestra un buzón electoral en llamas y a varias personas retirando papeletas, presentado como si correspondiera a las elecciones de medio término de Estados Unidos de este martes 3 de noviembre de 2026. Sin embargo, el material no es actual. El incendio ocurrió en octubre de 2024, durante las elecciones presidenciales estadounidenses, en Vancouver, Washington. Una búsqueda inversa permitió localizar publicaciones y reportes periodísticos de ese año sobre el mismo incidente. “Razón #46 de por qué los buzones de papeletas deberían ser eliminados”, dice la descripción de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 31 de octubre de 2026.

Video de supuesto trabajador electoral destruyendo votos de Trump es falso y circula desde 2024

En redes sociales circula un video que supuestamente muestra a un trabajador electoral destruyendo papeletas con votos a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo a la descripción de publicaciones, se realizó durante las elecciones de medio término de este martes 3 de noviembre de 2026. En el video aparece una persona que lleva un chaleco verde con franjas reflectantes y manipula lo que parecen ser sobres y papeletas electorales. La grabación pretende mostrar que se están desechando votos emitidos a favor del mandatario estadounidense. Sin embargo, la grabación no es actual y tampoco muestra una destrucción real de votos. El material circula desde octubre de 2024, cuando fue desmentido por las autoridades electorales del condado de Bucks, en Pensilvania, y por agencias federales estadounidenses. “Están tirando una votación para el presidente Trump”, asegura el mensaje que acompaña la publicación difundida en X , visualizada más de 39,000 veces desde el 2 de noviembre de 2026.

No hay registro de que Kilvett Bertrand culpara a Manuel Zelaya por una eventual derrota de Trump en las elecciones de medio término