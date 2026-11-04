Las claves que explican el rechazo de los votantes hispanos a Trump en la elección en EEUU

Miami, Estados Unidos. El costo de vida, la economía y la vivienda, por encima de la migración, fueron las preocupaciones que empujaron a los latinos a votar por los demócratas en Estados Unidos y rechazar al presidente Donald Trump, según reveló este miércoles una encuesta de UnidosUS, la mayor organización hispana del país. Estas son las claves, de acuerdo con el sondeo, de por qué los latinos fueron el mayor grupo de votantes que se alejaron de Trump y los republicanos en la elección de mitad mandato de Estados Unidos que dejó una "ola azul" de los demócratas, quienes ganaron la mayoría de la Cámara de Representantes y el Senado.

La desaprobación a Trump y los votantes arrepentidos

Aunque Trump obtuvo casi la mitad del voto latino en Estados Unidos en 2024, un récord para un candidato presidencial republicano, según el Pew Research Center, ahora el 63% de los votantes hispanos desaprueban su gestión, incluyendo un 51% que la ven de manera "muy desfavorable", indicó la encuesta de UnidosUS. Cerca de uno de cada seis latinos que votaron por Trump, el 17%, eligieron ahora a demócratas en la Cámara de Representantes, que en total recibieron un 67% del apoyo hispano, 10 puntos más que la aspirante presidencial de ese partido en 2024, Kamala Harris.

La mayoría de los latinos también respaldaron a los candidatos demócratas al Senado (63%) y a gobernadores (66%), señaló el sondeo de 3.014 votantes latinos en distritos reñidos, estados disputados para el Senado, así como Texas, Florida, Arizona, California y Míchigan. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La inflación, la principal preocupación

Casi seis de cada 10 latinos, el 58%, mencionaron el costo de la vida y la inflación, como su mayor preocupación, más que ningún otro asunto.

Incluyendo este factor, las cinco principales inquietudes mencionadas por los hispanos fueron económicas: el empleo y la economía (34%), el costo de la salud médica (30%), el precio de la gasolina (29%) y la vivienda y el alquiler (29%).

El rechazo a la política migratoria

Cerca de uno de cada cuatro latinos, el 27%, enunció la política migratoria y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) como una de sus principales preocupaciones. Más de dos tercios, el 68%, reprobaron la actuación de ICE, incluyendo un 54% que la desaprobaron "fuertemente". El 77% estuvieron de acuerdo en cierta medida en que el actual sistema migratorio es "injusto" y que los "agentes de ICE violan los derechos de las personas, separan familias e, incluso, usan violencia", por lo que pidieron reemplazar el actual enfoque.

Los nuevos votantes y los no afiliados