Los condados que sí rechazaron claramente la gestión Trump

Washington. Pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la derrota electoral en las legislativas del martes no refleja un rechazo a su liderazgo, sino a los candidatos republicanos que estaban en las papeletas, los resultados en algunos condados permiten confirmar la fuerte negativa a las políticas migratoria, arancelaria, económica y hasta a la “guerra cultural” del movimiento MAGA. Aunque el comportamiento del voto no es el mismo en unas elecciones presidenciales que en unas centradas exclusivamente en renovar el Legislativo y en elegir a gobernadores y líderes municipales, algunos giros han sido tan extremos que valen como ejemplo del referéndum al que se sometió la gestión de Trump en estos comicios.

Condado de Miami-Dade (Florida). Inmigración

El condado más importante del sur de Florida, que incluye una importante población cubana y venezolana, concedió a Trump hace dos años 11 puntos de ventaja sobre la candidata demócrata a presidenta, Kamala Harris. Ayer, en los comicios al Senado, la demócrata Angie Nixon aventajó en 7 puntos a su rival republicano. El marcado cambio es una muestra de las constantes quejas de inmigrantes y sus vecinos de que la oleada de redadas estaba afectando profundamente a esas comunidades con una fuerte presencia cubana, venezolana, colombiana o haitiana. En la misma zona, la republicana María Elvira Salazar renovó su escaño con unas escasas cuatro décimas, mientras que el margen en 2024 de ese distrito fue de más de 14 puntos a favor de los republicanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Condado de Cedar (Iowa). Aranceles y agricultura

En ese condado eminentemente agrícola, rural y conservador, la candidata republicana al Senado, Ashley Hinson, solo obtuvo 5,6 puntos de ventaja, otro gran contraste en comparación con los 22 puntos de diferencia con los que ganó Trump en las presidenciales de 2024. El discurso del presidente -que visitó la vecina Cedar Rapids durante la campaña- en el que insistentemente pidió que se votara como si él estuviera en la papeleta, no caló en este feudo republicano, una zona que se ha visto muy afectada por su guerra comercial, que ha reducido las exportaciones de soja a China, y la guerra de Irán, que ha encarecido el combustible agrícola.

Condado de Clark (Nevada). Inflación

En este condado, donde se sitúa Las Vegas, el tema del costo de vida y la inflación fue central en la campaña tanto en los comicios a gobernador como para la Cámara Baja. Kamala Harris se impuso a Trump en esa circunscripción por solo 2,6 puntos, mientras que ayer el candidato demócrata a gobernador, Aaron Ford, obtuvo una ventaja de casi 10 puntos. Durante esta campaña, los votantes de este condado, compuesto en un 13 % por hispanos, fueron claros al apuntar la dificultad para llegar a fin de mes como su principal preocupación desde que Trump llegó al poder, pese a que el mandatario cumplió su promesa de no gravar las propinas, de gran importancia en la capital de los casinos. Los reveses electorales por el alto costo de vida parecen estar detrás de varios cambios en condados tradicionalmente conservadores como en Tennessee, donde, por ejemplo, el distrito congresional que engloba los condados entre Nashville y Chattanooga, y que Trump ganó por 24 puntos en 2024, se inclina del lado demócrata por apenas 200 votos, según las últimas proyecciones.

Condado de Spalding (Georgia). Guerra cultural