París, Fraancia. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró este miércoles que la democracia estadounidense está "viva y muy viva" tras la contundente victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato, que registró una participación récord y llevó al presidente Donald Trump a reconocer el mejor resultado de sus rivales. "Es una excelente noticia para la democracia estadounidense", afirmó Barrot durante la sesión semanal de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional francesa. "Los electores estadounidenses acudieron masivamente a las urnas para recuperar el control y hacer oír su voz", señaló el ministro, quien destacó que la participación alcanzó un "récord absoluto", impulsada especialmente por la movilización de los jóvenes y por el cambio de orientación electoral en estados que habían permanecido durante décadas en el mismo bloque político.

El jefe de la diplomacia francesa subrayó que "los cómics se desarrollaron sin problemas" y que "los resultados no son ni impugnables ni están siendo cuestionados". "El propio presidente de Estados Unidos ha admitido y reconocido el mejor resultado de los candidatos demócratas", añadió Barrot al sacar lecciones para la política interna a seis meses de las elecciones presidenciales galas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En este sentido, subrayó: "Es una demostración más de que, en democracia, es el pueblo quien escribe su propia historia y de que nadie, ni los algoritmos ni los intereses privados, puede hacerlo en su lugar".