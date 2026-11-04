Presidente de la Cámara de EEUU dejará de liderar a los republicanos desde enero

Washington, Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson , anunció este miércoles que no se presentará para seguir liderando a su partido en la Cámara Baja en el próximo Congreso, después de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato.

En una llamada privada a su equipo, Johnson comunicó su decisión después de que los demócratas recuperaran el control de la Cámara de Representantes y el Senado a raíz de la llamada "ola azul" que barrió a lo largo del país en los comicios el martes y que supone un castigo severo a las políticas implementadas por el presidente estadounidense, Donald Trump , desde que regresó a la Casa Blanca.

Johnson le dijo a su personal que había hablado con el presidente Trump antes de anunciar su decisión, según afirmaron, en declaraciones a medios locales, algunas de las personas que participaron en la llamada.