AEK vs Real Madrid, Champions League, horario y transmisión

Atenas, Grecia.

El Real Madrid se enfrenta este miércoles al AEK de Atenas, equipo en el que milita el hondureño Kervin Arriaga, en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Champions League, la competición de clubes más importante del fútbol europeo. PRIMER TIEMPO: AEK 1-1 Real Madrid.

MEJORES ACCIONES

Minuto 33 Tarjeta amarilla para Kervin Arriaga tras falta sobre Bellingham.

Minuto 32 ¡GOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡BELLINGHAM EMPATA CON UN TACAZO! El inglés conecta el balón de taco y lo manda al fondo de las redes, firmando una gran definición para devolverle la igualdad al conjunto blanco. ¡Golazo de los merengues!

GENIALIDAD ABSOLUTA DEL CRACK INGLÉS😮‍💨De taco, Jude Bellingham mandó a guardar el balón para igualar el juego contra AEK.🔥▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/m7oq83VAMX — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 4, 2026

Minuto 32 GOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Minuto 29 El árbitro mantiene la decisión y el gol de Bellingham no cuenta.

Minuto 28 Gool del Real Madrid anotado por Bellingham. En primera instancia se sanciona fuera de juego y se revisa la acción mediante el VAR.

Minuto 27 Kervin Arriaga está atento en defensa y despeja el centro enviado por Diomandé, evitando que el Real Madrid genere peligro en el área del AEK.

Minuto 26 Remate de Vinicius que se marcha a un costado del arco.

Minuto 25 Falta en el centro del campo de Kervin Arriaga sobre Jude Bellingham.

Minuto 21 ¡SE ACERCA EL REAL MADRID! Mbappé prueba con un remate tras recibir la asistencia de Diomandé, pero el disparo se marcha desviado. Los blancos buscan reaccionar tras el gol del AEK.

Minuto 17 Ufff. ! Luka Jovic saca un potente remate dentro del área, pero Courtois responde con una gran intervención en el fondo y evita el segundo gol del AEK. ¡Avisan nuevamente los griegos!

Minuto 15 AEK con Kervin Arriaga en la cancha está dando el batacazo de vencer al Real Madrid.

¡GOOOOL DEL AEK! ¡KOITA ADELANTA AL EQUIPO GRIEGO! El atacante se interna en el área y saca un potente remate que termina en el fondo de las redes. Courtois no puede hacer nada para evitar el tanto y el conjunto griego golpea primero ante el Real Madrid.

🇭🇳🔥EL EQUIPO DE KERVIN ARRIAGA LE ESTÁ PEGANDO A REAL MADRIDKoita le pegó con potencia al palo de Courtois y ya lo gana el AEK. ¡¡OJITO AL FESTEJO CON EL CATRACHO!!▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/pLvd0wZyDa — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 4, 2026

Minuto 12 GOOOOOOOOOOOL DEL AEK.

Minuto 9 ¡Otra llegada del AEK! Moukoudi conecta un cabezazo dentro del área, pero Courtois está atento y se queda con el balón sin mayores complicaciones.

Minuto 5 Uyyy. Gran jugada de Jovic, quien deja el balón servido para Gacinovic dentro del área. El atacante se gira y saca un disparo raso, pero aparece Courtois con una gran intervención de pies para evitar el gol del AEK.

COMENZÓ: AEK con Kervin Arriaga se enfrenta al Real Madrid por la UEFA Champions League.

El 11 titular del AEK: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Arriaga, Kairinen, Majer, Koita; Jovic y Gacinovic.

Kervin Arriaga será titular en el AEK de Atenas para enfrentarse al Real Madrid, en un partido especial para el mediocampista hondureño, que tendrá la oportunidad de medirse desde el arranque ante uno de los clubes más grandes de Europa. El 'Misilito' buscará destacar en este compromiso de la UEFA Champions League y representar al fútbol hondureño en un escenario de primer nivel.

EL 11 TITULAR DEL REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Militao, Rüdiger, Cucurella; Bernardo, Camavinga; Diomande, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Buen día. Bienvenidos al minuto a minuto del duelo AEK vs Real Madrid por la cuarta jornada de la UEFA Champions League.

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