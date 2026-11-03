Barcelona vuelve al triunfo en la Champions League y acaba con el invicto del Aston Villa

Barcelona, España.

Con un doblete de Raphinha y un tanto inicial de Lamine Yamal, el Barcelona sumó su tercera victoria en cuatro partidos en la Champions League y acabó con la racha victoriosa del Aston Villa, hasta este martes colíder en Europa, al que derrotó por 3-0. Los azulgranas, que perdieron su último partido en la Champions (4-2 en París), firmaron una convincente actuación, sobre todo en la segunda mitad, con un gran Raphinha, pero sobre todo con la aparición de Fermín López y del joven Brian Fariñas, que jugó por segundo partido consecutivo como titular en el lateral derecho. A falta de clarividencia en el primer tiempo, el Barça ofreció trabajo, fiabilidad atrás, mucha presión de salida y buscar recuperar cerca de Suzuki para generar peligro. Así llegaron las primeras opciones y también el tanto que abrió el marcador.

Unai Emery, en su 55 cumpleaños, quiso autorregalarse un buen partido en el Camp Nou, un escenario en el que históricamente no se le dado nada bien y donde ha ganado solo una vez en quince partidos, bien con el Almería, con el Valencia, el Spartak de Moscú, el Sevilla, el PSG o el Villarreal, pero hoy tampoco fue el día. El vasco se apuntó a la táctica 'Mou' de cortocircuitar la creación del Barcelona con marcajes individuales a Rodri y Pedri, pero para entonces su equipo ya iba 1-0. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fue en un error monumental de Joao Gomes ante una presión muy alta de los azulgranas y una buena definición de Lamine Yamal al palo largo de Suzuki en el minuto 7 (1-0).

El Barça, con problemas para crear, buscó más la presencia de Fermín en la ayuda a los dos centrocampistas y también el apoyo de Raphinha en la media punta, pero las ocasiones las empezó a acumular el equipo inglés con un par de acciones de McGinn y de Gomes. A los azulgranas no se les veía nada cómodos y el Aston Villa jugaba muchos balones en largo para que Nicolas Jackson se la jugara con la pareja de centrales (Cubarsí y Gerard Martín). Donde no llegaban éstos, lo hacía el meta Joan Garcia, que estuvo espléndido en su faceta como libre. Dos buenas acciones de Manzambi y alguna acción de estrategia de los de Birmingham alertaron a los azulgranas, que solo llegaban por medio de alguna recuperación y también de algún desborde por la banda, más por la de Lamine Yamal que por la de Gordon. Sin embargo, en una buena acción de Pedri, Anthony Gordon pudo anotar el 2-0 en una jugada en la que se lució Suzuki, como poco después Joan Garcia en otra buena ocasión de Manzambi. El partido se abrió en el cuarto de hora final del primer tiempo. Sin un dominador claro, el Barça llegaba a oleadas, pero con pocos remates a puerta, y el Aston Villa lo hacía en continuas transiciones. Suerte tuvo, sin embargo, el equipo de Emery que no se quedó con uno menos después de una dura entrada de Jackson sobre la tibia de Cubarsí que solo mereció una amarilla. En la segunda parte, el Barça entró sin Rodri y con Marc Bernal, pero con la misma intensidad en la presión y las ideas mucho más claras. Además, el Aston Villa tenía problemas para llegar a la meta de Joan Garcia.

Fermín López, uno de los más destacados, volvió a ser decisivo. Un pase filtrado sobre Raphinha permitió el 2-0 en el 52. El brasileño recortó sobre Pau Torres y su disparó se coló en la meta de Suzuki. El Barça se sintió aliviado. El Villa ya no podía mantener el nivel de marcaje individual que al principio y el partido ya fue más cuesta abajo para los de Flick. Y mucho más después de una genialidad de Joao Cancelo. El portugués, en una acción individual, se rifó a McGinn, recortó y centró con el exterior y le regaló el 3-0 a Raphinha en el 64. Los azulgranas rompieron el partido en 20 minutos y mejoraron enormemente en el segundo tiempo. Fermín pudo cerrar su gran partido con el 4-0, pero Suzuki lo evitó y en los últimos 20 minutos, Flick empezó a pensar en el partido del domingo ante el Atlético de Madrid. Así sacó del juego a Pedri, Fermín y Raphinha, entraron de Jong, Gavi y Gabriel Jesus, pero ya estaba todo decidido. Goretzka, en el 69, remató de cabeza al palo de la meta blaugrana, en un toma y daca final en el que cualquiera de los dos equipos pudo marcar. El 3-0 permite al Barça sumar nueve puntos en cuatro partidos en la Champions y deja buena sensaciones porque 18 encuentros después, los azulgrana dejaron su portería a cero en Europa. La última vez que ocurrió fue el 9 de abril del 25 en un 4-0 al Borussia Dortmund.

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