Entra en vigor la ley que endurece las penas contra maras y pandillas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. Ya entró en vigencia el Decreto No. 258-2026 en el Diario Oficial La Gaceta, que da luz verde para aplicar la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas.

La nueva normativa introduce modificaciones sustanciales al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional con el propósito de endurecer las penas y otorgar nuevas herramientas operativas a las fuerzas de seguridad.

Dentro de las modificaciones al Código Penal (Decreto No. 130-2017), la ley adecúa el artículo 30 para ampliar la figura de la legítima defensa en favor de ciudadanos que actúen contra extraños que ingresen o intenten ingresar con violencia o intimidación a su domicilio o negocio.

En materia de beneficios procesales, la reforma al artículo 81 prohíbe de manera categórica la aplicación de la preliberación, la libertad condicional u otro tipo de medida de simplificación procesal a personas condenadas por delitos vinculados a asociaciones terroristas.

Asimismo, el artículo 193 establece la pena de prisión a perpetuidad para quien cometa el delito de asesinato en perjuicio de miembros de las instituciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad o del sector justicia cuando el hecho se ejecute por razón de su función o cargo.

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En el artículo 195, referido a la tentativa y actos preparatorios, se fija que cuando la pena del delito consumado sea prisión a perpetuidad, las disminuciones de pena se calcularán tomando como base una pena de 30 años de prisión.

El artículo 570 eleva las penas por el delito de atentado de ocho a diez años de prisión cuando el autor pertenezca a maras, pandillas o crimen organizado, sumándose a las sanciones por asociación terrorista.

Por su parte, el artículo 579 castiga con cuatro a seis años de prisión el uso no autorizado de aeronaves no tripuladas (drones) sobre centros penitenciarios, y de seis a ocho años si el aparato se utiliza para introducir o extraer objetos o sustancias prohibidas.

Respecto a la tipificación del delito de asociación terrorista en el artículo 587, la ley abarca explícitamente a maras, pandillas y redes transnacionales de narcotráfico o secuestro, catalogando la sola pertenencia como un delito de mera actividad y consumación permanente.

"Quedan comprendidas expresamente las maras o pandillas en sus distintas denominaciones, así como redes transnacionales de narcotráfico y secuestro. El delito se considera cometido con la sola pertenencia o integración a dichas estructuras", cita el texto del decreto. La pertenencia podrá acreditarse mediante tatuajes, símbolos, signos o expresiones visuales validados por peritajes técnicos, fijando una escala de penas según la jerarquía del imputado.

Para cabecillas, directivos, promotores y financistas se imponen condenas de 40 años de prisión a perpetuidad y multas de 1,500 a 2,000 días, mientras que para los simples integrantes las penas van de 30 a 40 años de cárcel y multas de 750 a 1,500 días.

En esa misma línea, se sanciona la difusión simbólica, castigando a quien elabore, difunda o coloque grafitis, pinturas o dibujos alusivos en bienes públicos o privados con la misma pena de los simples integrantes (30 a 40 años de prisión).

"Quien elabore, difunda o coloque grafitis, pinturas, dibujos o expresiones visuales alusivas en bienes públicos o privados será castigado con la pena prevista para los simples integrantes", precisa el marco legal.

En cuanto al artículo 588, la colaboración sin pertenencia mediante información, inmuebles, traslados o servicios tecnológicos se penaliza con 20 a 30 años de cárcel, elevándose de 30 a 40 años de prisión e inhabilitación absoluta si el colaborador es un funcionario público o actúa por pago o recompensa.