Crimen de la taxista vip Arabella Nájera solo quedó en hipótesis

El asesinato de Nájera Guardado (de 41 años) ocurrió la noche del martes 27 de mayo de 2025 en la colonia Cañada. Las indagaciones de las autoridades establecen que Arabella salió de San Pedro Sula para realizar una carrera hacia Dos Caminos, luego de recibir la solicitud de un cliente particular a través de la aplicación inDrive.

San Pedro Sula, Honduras . La taxista vip Arabella Nájera Guardado fue asesinada hace año y medio en el sector de Dos Caminos, municipio de Villanueva, Cortés, y todavía no hay capturas por su crimen.

A eso de las 11:30 pm de ese día, Nájera fue hallada sin vida en una calle desolada de la colonia Cañada, dentro del vehículo turismo gris, con placa HBF2172, que utilizaba como taxi.

El dictamen forense estableció que la mujer murió de un balazo en la cabeza. Los técnicos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inspeccionaron el vehículo de la víctima y constataron que tenía un orificio de bala en el vidrio de la ventana del conductor.

La cartera y el teléfono celular de Nájera Guardado no estaban en el automóvil. En un inicio, las indagaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) apuntaban a que el asesinato tenía como móvil el robo.

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Sin embargo, las investigaciones descartaron el robo como móvil del crimen y dieron paso a la hipótesis de que su muerte fue por encargo.

Según los análisis de la agencia de investigación, el robo de sus pertenencias habría sido una estrategia para aparentar un asalto y desviar la atención de las autoridades policiales.

La hipótesis predominante en las pesquisas es que el crimen fue por encargo, basada en la dinámica de la escena. Los investigadores consideran improbable que Arabella haya sido llevada hasta Dos Caminos, Villanueva, Cortés, solo para robarle.

De acuerdo con las líneas de investigación, la solicitud del servicio de taxi por parte de un cliente particular habría sido utilizada como señuelo para atraer a la víctima a una trampa y asesinarla.