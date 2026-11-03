Policías usarán cámaras en chalecos en operativos contra bandas criminales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. ​​​​​​Los agentes de las fuerzas especiales de la Policía Nacional utilizarán cámaras corporales durante los allanamientos y operaciones contra estructuras criminales, en el marco del Plan de Seguridad Escudo Honduras, informó el comisionado de Policía Lennin Pineda Bocanegra.

Las cámaras estarán instaladas en la parte frontal de los chalecos antibalas de los policías que participen en estas intervenciones, especialmente en las acciones contra organizaciones que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) clasificó como asociaciones terroristas.

"La cámara corporal [...] va a permitir que en caso de supervisar las operaciones de manera remota" se pueda revisar el desarrollo de los procedimientos, manifestó el comisionado al explicar el propósito de la medida.

El comisionado Pineda indicó que, si se presenta una denuncia administrativa o penal, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didapol) o el Ministerio Público podrán requerir los videos para esclarecer lo ocurrido.

Según el funcionario, las grabaciones permitirán determinar responsabilidades cuando corresponda o liberar de señalamientos al funcionario policial si las imágenes demuestran que no incurrió en alguna irregularidad.

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El comisionado señaló que las cámaras serán utilizadas por los equipos de fuerzas especiales encargados de ejecutar allanamientos y operaciones contra el crimen organizado, particularmente contra las estructuras criminales clasificadas como asociaciones terroristas por el CNDS.

Además de las cámaras corporales, los agentes deberán portar el equipo reglamentario, que incluye casco balístico, chaleco antibalas, arma principal y secundaria, pistola y fusil, detalló Pineda.

El equipamiento también contempla un mínimo de dos cargadores para pistola y dos para fusil, así como los correspondientes aros de presión, según explicó el funcionario.