¿Fue víctima de un delito? Estos son los pasos para denunciarlo

San Pedro Sula, Honduras. Interponer una denuncia tras ser víctima de cualquier delito en el país es un paso importante para que el hecho sea investigado y no quede en la impunidad, indican las autoridades policiales. Este proceso permite que los agentes de investigación busquen a los responsables y que el caso pueda ser judicializado. Erick García, del Departamento de Robos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula, explicó a Diario LA PRENSA, de manera sencilla, lo que una víctima debe hacer para que su agresor sea investigado y, si corresponde, detenido y procesado penalmente. García recalcó que el primer paso ante un delito es llamar inmediatamente a la línea de emergencia 911. Este reporte puede ayudar a que la Policía llegue al lugar, asegure la zona o intente capturar a los sospechosos si el hecho acaba de ocurrir.

Es muy útil que la víctima reúna todos los datos posibles sobre lo ocurrido, como la fecha, la hora exacta y el lugar del hecho, y que conserve cualquier evidencia, como fotografías, videos, mensajes o audios.

Denuncia formal

Seguidamente, la persona afectada debe presentarse a la Primera Estación de Policía de la ciudad, ubicada en la primera avenida, 9 calle suroeste, contiguo al Correo Nacional de Honduras, para interponer la denuncia formal e iniciar el proceso de investigación correspondiente al delito del que haya sido víctima. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Para realizar el trámite, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identificación (DNI) o el pasaporte, si es extranjero. El policía registrará los datos en el sistema y redactará el documento oficial. “En ciertos casos, como estafas, agresiones, robo de vehículo, celular, casa u otros bienes, la persona debe presentarse personalmente para interponer la denuncia. La persona puede hacerlo también redactando los hechos de manera clara y precisa en una hoja de papel y con la representación de un apoderado legal”, dijo García.

Denuncia anónima

García indicó que, si la víctima tiene miedo de algún tipo de represalia por parte de su atacante, la Policía puede tomarle su declaración como testigo protegido, por lo que podrá seguir el proceso de manera anónima y con medidas para proteger su integridad. Al terminar de dar la declaración, la persona debe pedir una copia de la denuncia firmada y sellada. Este documento sirve como comprobante de que el trámite fue iniciado y permite consultar posteriormente el estado del caso.

Luego de realizar la denuncia formal, el agente de turno remitirá el caso a la DPI, entidad que asignará a un investigador del Departamento de Robos para que se mantenga en contacto con la víctima. Este solicitará datos concretos, como la descripción del agresor, para realizar un posible retrato hablado o dar seguimiento mediante las cámaras del 911 instaladas en la zona donde ocurrió el hecho. Si la víctima tiene testigos de lo ocurrido, será fundamental que los presente ante las autoridades para reforzar o sustentar la acusación contra el presunto responsable, en caso de que sea capturado y presentado ante el Ministerio Público (MP), institución que también dará seguimiento a la denuncia. En caso de que el agresor no haya sido capturado, un testigo puede ser preciso para reforzar la evidencia que lo vincule con el hecho y contribuir a que el MP solicite las medidas judiciales correspondientes.

Importante que el denunciante de seguimiento