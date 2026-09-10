Nasralla denuncia a Fernando Cerimedo y pide investigar su papel en elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras. Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, acudió este miércoles al Ministerio Público para presentar una denuncia contra el estratega argentino Fernando Cerimedo. El excandidato Nasralla señaló a Cerimedo por su presunta participación en la campaña digital del presidente de Honduras, Nasry Asfura, durante las elecciones generales del 30 de noviembre. Antes de ingresar a la sede del Ministerio Público, Nasralla cuestionó los posibles recursos utilizados por Cerimedo durante el proceso electoral y pidió esclarecer cuánto dinero habría recibido por sus servicios.

Denuncia de Salvador Nasralla

“¿Cuánto le pagaron a Cerimedo? Porque todas esas cosas influyeron con una granja de bots que divulgó y distorsionó la opinión de las personas a través de las redes sociales”, manifestó el exaspirante presidencial ante los medios de comunicación. Nasralla también hizo referencia a investigaciones que, según dijo, se han desarrollado en Bolivia y Chile relacionadas con Cerimedo. A su juicio, Honduras debe determinar si existió alguna intervención extranjera en el proceso electoral. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El excandidato sostuvo que la investigación debe establecer quién contrató a Cerimedo, durante cuánto tiempo prestó sus servicios y de dónde provinieron los recursos destinados a pagar su trabajo como asesor. “¿Quién lo contrató como asesor y por cuánto tiempo? ¿Cómo se financiaron sus servicios? ¿A cuánto ascienden los pagos que le realizó el Partido Nacional?”, cuestionó Nasralla. Además, solicitó determinar si Cerimedo habría aportado recursos provenientes del extranjero a la campaña política en Honduras, así como establecer si utilizó herramientas tecnológicas para generar o amplificar artificialmente contenidos de carácter político. Nasralla también pidió investigar el supuesto ingreso de 350 mil dólares a Honduras que, según afirmó, habría sido atribuido a Cerimedo por medios internacionales. El político sostuvo que corresponde a la Unidad de Política Limpia determinar si esos recursos ingresaron al país y si fueron utilizados durante la campaña. “Política Limpia tiene que investigar primero a Cerimedo, porque Cerimedo metió a Honduras 350 mil dólares. Y entonces, eso sí es contra la ley”, declaró.

Asimismo, Nasralla también cuestionó el desempeño de las instituciones encargadas de fiscalizar el financiamiento político y pidió que se determine si la participación de Cerimedo tuvo algún efecto en las elecciones hondureñas. Nasralla afirmó que los gastos correspondientes a su propia campaña fueron debidamente reportados ante la Unidad de Política Limpia y aseguró que la liquidación de esos recursos ya fue realizada.

Cuestionamientos sobre Cerimedo

La denuncia presentada ante el Ministerio Público busca que las autoridades investiguen las circunstancias relacionadas con la contratación de Cerimedo, el financiamiento de sus servicios y el eventual uso de recursos o herramientas tecnológicas durante la campaña electoral.