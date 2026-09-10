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Apagón eléctrico en Centroamérica este jueves: ¿cuál fue la causa?

El CND informó que el servicio eléctrico fue rehabilitado de manera gradual luego de una falla registrada en el Sistema de Interconexión Eléctrica de Centroamérica

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 14:50 -
  • Kevin Menjivar
Apagón eléctrico en Centroamérica este jueves: ¿cuál fue la causa?

Pese a las afectaciones registradas durante el evento, el suministro eléctrico en Honduras fue rehabilitado progresivamente.

 Fotografía: LA PRENSA

El servicio de energía eléctrica fue restablecido de manera gradual en Honduras y el resto de países de Centroamérica tras una falla registrada este jueves en el Sistema de Interconexión Eléctrica regional, informó el Centro Nacional de Despacho (CND/ODS).

El organismo indicó que sus equipos técnicos iniciaron las labores de recuperación del sistema después del evento, que provocó interrupciones del suministro en diferentes sectores del país.

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La falla se registró a las 11:47 de la mañana y también generó afectaciones en el sistema eléctrico de Guatemala. Algunas fuentes reportaron además interrupciones en El Salvador y Nicaragua, aunque estas no fueron confirmadas inicialmente por las autoridades locales.

El Ente Operador Regional (EOR) informó posteriormente que el sistema eléctrico de Centroamérica se encontraba “estabilizado”, luego de haber sido declarado en “Estado de Emergencia”.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la causa que provocó la falla regional. El CND/ODS señaló que se encontraba a la espera de la información técnica del EOR para conocer el origen del evento.

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En Honduras, el apagón afectó varias zonas del país, incluida Tegucigalpa, donde la interrupción del servicio se prolongó por al menos una hora y media en algunos sectores.

Por su parte, el Administrador del Mercado Mayorista (AMM) de Guatemala informó que una falla provocó la desconexión de la interconexión eléctrica entre Guatemala y México.

Según el AMM, el incidente ocasionó la pérdida de 435.66 megavatios de carga en Guatemala y afectó directamente a consumidores de ese país. Posteriormente, los circuitos fueron restablecidos.

Las distribuidoras guatemaltecas también reportaron interrupciones en distintos sectores. La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) registró cortes en más de 20 municipios, incluidos sectores de Ciudad de Guatemala y Antigua.

El apagón ocurrió mientras Honduras enfrenta un déficit en su sistema de generación eléctrica, situación que se ha visto agravada durante los últimos meses por la severa sequía asociada al fenómeno de El Niño, según las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Pese a las afectaciones registradas durante el evento, el suministro eléctrico en Honduras fue rehabilitado progresivamente, mientras los operadores continuaron trabajando en la estabilización de la red.

El Centro Nacional del Despacho informó que hasta el momento se permanece a la espera del informe técnico definitivo por parte del Ente Operador Regional (EOR) para determinar el origen exacto de la falla.

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Kevin Menjivar
Kevin Menjivar

Licenciado en Periodismo. Graduado de Ceutec. Redacta desde 2020 sobre política, sucesos y otras temáticas de índole nacional para el portal web de Diario LA PRENSA.

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