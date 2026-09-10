Apagón eléctrico en Centroamérica este jueves: ¿cuál fue la causa?

El servicio de energía eléctrica fue restablecido de manera gradual en Honduras y el resto de países de Centroamérica tras una falla registrada este jueves en el Sistema de Interconexión Eléctrica regional, informó el Centro Nacional de Despacho (CND/ODS). El organismo indicó que sus equipos técnicos iniciaron las labores de recuperación del sistema después del evento, que provocó interrupciones del suministro en diferentes sectores del país.

La falla se registró a las 11:47 de la mañana y también generó afectaciones en el sistema eléctrico de Guatemala. Algunas fuentes reportaron además interrupciones en El Salvador y Nicaragua, aunque estas no fueron confirmadas inicialmente por las autoridades locales. El Ente Operador Regional (EOR) informó posteriormente que el sistema eléctrico de Centroamérica se encontraba “estabilizado”, luego de haber sido declarado en “Estado de Emergencia”.

#CNDACTUALIZACIÓN



Restablecimiento del servicio: A las 13:30 horas, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) fue restablecido en su totalidad, recuperándose completamente la prestación del servicio eléctrico a nivel nacional, con una demanda de 1273 MW.



Agradecemos la... — 𝗖entro 𝗡acional de 𝗗espacho ⚡(𝗖𝗡𝗗) (@CNDHonduras) September 10, 2026

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la causa que provocó la falla regional. El CND/ODS señaló que se encontraba a la espera de la información técnica del EOR para conocer el origen del evento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse