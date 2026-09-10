Falla regional deja sin energía eléctrica a varios países de Centroamérica

De acuerdo con el CND, el incidente se presentó a las 11:47 de la mañana, afectando el servicio eléctrico en Guatemala, Nicaragua y El Salvador. La falla eléctrica también afectó a Honduras.

El Centro Nacional de Despacho (CND/ODS) informó este jueves sobre una falla registrada en el Sistema de Interconexión Regional que provocó afectaciones en el suministro de energía eléctrica en varios países de Centroamérica.

El CND/ODS señaló que sus equipos técnicos ya iniciaron las labores para restablecer de manera gradual el sistema eléctrico.

COMUNICADO A LA CIUDADANÍA: APAGON REGIONAL El Centro Nacional de Despacho (CND / ODS) informa a la población general y los medios de comunicación que hoy a las 11:47 a.m., se presento una falla en el Sistema de Interconexión Regional que afectó el suministro eléctrico en los...

Las autoridades indicaron que el proceso de recuperación se realizará de forma progresiva, mientras los técnicos trabajan en la estabilización de la red.

Hasta el momento, el Centro Nacional de Despacho no ha establecido la causa que originó la falla en el Sistema de Interconexión Regional.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El organismo explicó que se encuentra a la espera de la información que deberá proporcionar el Ente Operador Regional (EOR) para conocer la causal del evento.

Mientras se determina el origen de la interrupción, los equipos técnicos mantienen las acciones dirigidas a recuperar la operación normal del sistema.