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Falla regional deja sin energía eléctrica a varios países de Centroamérica

El incidente se registró a las 11:47 de la mañana y afectó el suministro eléctrico en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 12:12 -
  • Kevin Menjivar
Falla regional deja sin energía eléctrica a varios países de Centroamérica

El CND/ODS señaló que todavía no se conoce la causa del evento y que se mantiene a la espera del reporte del operador regional.

El Centro Nacional de Despacho (CND/ODS) informó este jueves sobre una falla registrada en el Sistema de Interconexión Regional que provocó afectaciones en el suministro de energía eléctrica en varios países de Centroamérica.

De acuerdo con el CND, el incidente se presentó a las 11:47 de la mañana, afectando el servicio eléctrico en Guatemala, Nicaragua y El Salvador. La falla eléctrica también afectó a Honduras.

Cortes de energía este jueves 10 de septiembre en Tegucigalpa, Choloma, Tela y Valle

El CND/ODS señaló que sus equipos técnicos ya iniciaron las labores para restablecer de manera gradual el sistema eléctrico.

Las autoridades indicaron que el proceso de recuperación se realizará de forma progresiva, mientras los técnicos trabajan en la estabilización de la red.

Hasta el momento, el Centro Nacional de Despacho no ha establecido la causa que originó la falla en el Sistema de Interconexión Regional.

El organismo explicó que se encuentra a la espera de la información que deberá proporcionar el Ente Operador Regional (EOR) para conocer la causal del evento.

Mientras se determina el origen de la interrupción, los equipos técnicos mantienen las acciones dirigidas a recuperar la operación normal del sistema.

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Kevin Menjivar
Kevin Menjivar

Licenciado en Periodismo. Graduado de Ceutec. Redacta desde 2020 sobre política, sucesos y otras temáticas de índole nacional para el portal web de Diario LA PRENSA.

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