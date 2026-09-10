Piden a la alcaldía planificar transición ante el fin de la concesión del agua

San Pedro Sula, Honduras. A medida que se acerca el fin de la concesión del servicio de agua en la capital industrial, crece también la preocupación de diversos sectores por la alta contaminación de las fuentes de agua y la falta de tratamiento de las aguas residuales. El tema cobra fuerza luego de conocerse que uno de los predios comprados con dinero de los sampedranos y donde se construiría una de las plantas de tratamiento de aguas residuales fue invadido. Hay otros dos terrenos en riesgo, pues no existe un responsable de su cuidado. La regional de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Capítulo Norte (Chico-Capnor), ya envió una carta a la Corporación Municipal para advertir sobre la situación. Sin embargo, el tema no ha sido abordado por los corporativos ni por el alcalde. Tratar las aguas residuales es una de las grandes deudas de las autoridades municipales con los sampedranos, pues, pese a estar contemplado en un contrato de concesión desde el año 2000, existe incumplimiento de ambas partes porque las plantas todavía no se han construido, dice el ingeniero civil Martín Mayorquín.

Para Mayorquín, debe ser prioridad implementar el Plan Maestro de Desarrollo Municipal , creando la estructura presupuestaria para el montaje de la organización, con el personal técnico profesional idóneo, así como los estudios y diseños de los proyectos que se priorizan según el sistema de tratamiento de aguas residuales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Nosotros desde distintas plataformas hemos alertado sobre la crisis ambiental de la ciudad y lo más preocupante es que pareciera que no les interesa resolver el tema”, dice el ingeniero. Mayorquín comparte la preocupación de la Chico-Capnor, al igual que la Organización para el Desarrollo del Noroeste de San Pedro Sula (ODN) , que aglutina a una serie de colonias del sector que más crece en la ciudad en estos momentos. La preocupación por el saneamiento ambiental vuelve a colocarse sobre la mesa luego de que la Organización para el Desarrollo del Noroeste de San Pedro Sula (ODN) solicitó medidas a la Corporación Municipal para proteger los terrenos destinados a las plantas de tratamiento de aguas residuales y comenzar la planificación de la transición del servicio ante la finalización de la concesión con Aguas de San Pedro (ASP).

Más voces se levantan

En una carta enviada a los corporativos, la ODN manifestó su respaldo a una petición que la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Capítulo Norte (Chico-Capnor), presentó el 22 de julio de 2026. Uno de los señalamientos más importantes de la ODN es que han transcurrido 13 años desde que la Municipalidad adquirió los terrenos destinados a la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, pero estos todavía no habrían sido traspasados ​​a la concesionaria para su protección. La ODN explica que es una organización civil, independiente de los gobiernos locales, de carácter privado, de interés público, apolítica y sin fines de lucro, cuyos objetivos contribuyen al desarrollo humanitario e integral de la población. A juicio de los integrantes de la organización, estos son sumamente importantes y prioritarias para la protección del medio ambiente y acciones para garantizar un manejo adecuado de las aguas residuales en la ciudad. “En ese sentido, nos preocupa especialmente que 13 años después de que la Municipalidad adquiriera los terrenos destinados a la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en los sectores de Cofradía, Rivera Hernández y Chotepe, en las proximidades del Estadio Olímpico, los mismos aún no hayan sido traspasados ​​a la concesionaria para su debida protección” dice la carta. Igualmente, lamentan que el terreno del sector Chotepe haya sido invadido en su totalidad, por lo que respaldan el planteamiento de la Chico-Capnor en el sentido de que los terrenos de Cofradía y Rivera Hernández deben ser traspasados ​​en forma legal y debida a ASP, a fin de que dicha concesionaria asuma la responsabilidad correspondiente y se garantice su protección. La organización considera indispensable que la Municipalidad inicie con carácter inmediato las diligencias técnicas, legales, catastrales y financieras necesarias para identificar y adquirir un terreno sustituto que compense el inmueble originalmente destinado a la planta de tratamiento en el sector Chotepe. La Corporación Municipal que presidió el exalcalde Juan Carlos Zúniga adquirió tres terrenos para construir las plantas de tratamiento. Se adquirieron en Rivera Hernández a un costo de L21 millones, en Cofradía por L51 millones y en Chotepe por L17 millones. En total, la Corporación Municipal pagó L89 millones por los tres predios.

Terrenos costaron millones

Paradójicamente, se comenzó un proceso de licitación para construir las plantas en Chotepe justamente en el terreno invadido, pero se declaró desierto, pues los predios, que costaron L17 millones, fueron invadidos y no fueron recuperados. Nadie se hace responsable por esos predios, a pesar de haber sido pagados con dinero de los sampedranos. La concesionaria siempre dijo que nunca le fueron traspasados ​​y que están en manos de la Alcaldía. De igual manera, la ODN valora como acertada la recomendación de la Chico-Capnor sobre que se inicie la planificación de la transición que se dará al finalizar la concesión con ASP. Otra de las recomendaciones que da la organización, y que refleja la preocupación de los sampedranos, es que se establece como prioridad que la construcción de las plantas de tratamiento se realice de manera inmediata, buscando fondos concesionales para que la construcción sea más viable y no impacte la tarifa de los usuarios. “Como organización, compartimos la visión de impulsar una empresa mixta, en la cual la Municipalidad aporte los bienes que posee en los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, y el sector privado incorpora el capital para conformar una alianza público-privada, orientada al beneficio del pueblo sampedrano”, dice. “Como parte del sector civil, reiteramos nuestra disposición de cooperar con la Municipalidad en el análisis de estos temas, los cuales deben ser abordados con la máxima transparencia en beneficio de la comunidad”, aseguran.

Empresa mixta