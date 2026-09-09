Matan a balazos a un docente cuando iba en su moto en El Porvenir, Francisco Morazán

El Porvenir, Francisco Morazán. Un docente fue ultimado a balazos este miércoles en el sector Las Uvas, de la aldea Buenavista, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán, cuando se movilizaba en una motocicleta.

La víctima fue identificada como Becker Abdiel Guiroz Méndez, quien laboraba como maestro en el Instituto Xiomara Castro, ubicado en la aldea El Cuantillo, según la información preliminar.

De acuerdo con los datos proporcionados, Guiroz Méndez se trasladaba en una motocicleta cuando fue atacado a balazos. Hasta el momento no se han precisado las circunstancias en que ocurrió el crimen ni la identidad de los responsables.

El asesinato del docente será objeto de investigación por parte de las autoridades, que deberán establecer el móvil del ataque y determinar quiénes participaron en el hecho registrado en el sector Las Uvas.