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Cae alias Checho, sospechoso de extorsionar a comerciantes en Yoro

Durante el operativo se le decomisó dinero en efectivo, presuntamente producto del cobro extorsivo, un teléfono celular y una motocicleta

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 07:29 -
  • Redacción La Prensa
Cae alias Checho, sospechoso de extorsionar a comerciantes en Yoro

Gerson Gabriel Cálix Pérez fue detenido en la aldea San Diego.

Yoro. Un hombre fue detenido en las últimas horas por suponerlo responsable del delito de extorsión. Los hechos se registraron en la aldea San Diego, Yoro.

Según las investigaciones realizadas por los agentes de la División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), el sospechoso delinquía de manera independiente y se dedicaba a extorsionar a comerciantes establecidos en ese municipio, a quienes exigía fuertes sumas de dinero mediante amenazas a muerte.

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Asimismo, se informó que Gerson Gabriel Cálix Pérez (22), alias “Checho”, cuenta con antecedentes policiales. Durante el operativo se le decomisó dinero en efectivo, presuntamente producto del cobro extorsivo, un teléfono celular y una motocicleta.

El sospechoso fue remitido a la Fiscalía competente para continuar con el procedimiento legal con base en ley.

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