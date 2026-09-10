Cae alias Checho, sospechoso de extorsionar a comerciantes en Yoro

Yoro. Un hombre fue detenido en las últimas horas por suponerlo responsable del delito de extorsión. Los hechos se registraron en la aldea San Diego, Yoro.

Según las investigaciones realizadas por los agentes de la División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), el sospechoso delinquía de manera independiente y se dedicaba a extorsionar a comerciantes establecidos en ese municipio, a quienes exigía fuertes sumas de dinero mediante amenazas a muerte.