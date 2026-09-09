Tribunal absuelve a Mario Zelaya y Ramón Bertetty por caso del IHSS

Tegucigalpa, Honduras. El Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este miércoles un fallo absolutorio a favor de Mario Roberto Zelaya y Ramón Bertetty por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública.

La decisión judicial se fundamentó en que la adjudicación cuestionada fue aprobada por la Junta Directiva, por lo que el tribunal determinó que no se logró acreditar que Mario Zelaya y Ramón Bertetty hayan violentado algún deber inherente a los cargos que desempeñaban.

Los integrantes de la Junta Directiva que aprobó la adjudicación ya fueron condenados en un proceso anterior, según la resolución comunicada por el Tribunal de Sentencia.

El fallo establece que la responsabilidad por la aprobación de la adjudicación correspondió a la Junta Directiva, que fue el órgano que tomó la decisión a favor de una empresa.

En consecuencia, el tribunal consideró que no existían elementos suficientes para establecer que los dos imputados hubieran incumplido los deberes propios de sus funciones en relación con la adjudicación objeto del proceso.

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Zelaya y Bertetty enfrentaban acusaciones por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, relacionado con una actuación que, de acuerdo con el fallo, no pudo ser atribuida penalmente a ambos al no acreditarse una infracción de sus obligaciones inherentes al cargo.

Aunque el fallo absolutorio ya fue dictado, la lectura de la sentencia quedó programada para el lunes 12 de octubre de 2026, a las 2:00 de la tarde, momento en el que se conocerán formalmente los fundamentos de la decisión.

Zelaya y Bertetty acumulan múltiples condenas por distintos casos vinculados al desfalco del IHSS: entre ellas, una de 9 años y 4 meses de prisión por el caso de los 14 contratos; condenas por el caso de la tubería de cobre, empresas fantasma y coimas, además de otros procesos por fraude, lavado de activos, cohecho y violación de los deberes de los funcionarios.

Zelaya también fue condenado a 10 años por almacenamiento de armas, mientras Bertetty recibió 7 años por cohecho en la compra de ambulancias.