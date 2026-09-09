Kate del Castillo se despide entre lágrimas de La Reina del Sur tras 15 años

Colombia . La actriz mexicana Kate del Castillo cerró un ciclo histórico en su carrera al concluir en Colombia las grabaciones de la cuarta y última temporada de La Reina del Sur. Con un emotivo mensaje, la intérprete de Teresa Mendoza no pudo contener las lágrimas al despedirse del personaje que la convirtió en un ícono de la televisión hispana. Desde el departamento donde vivió gran parte del rodaje, Kate compartió un video en el que reconoció lo difícil que resulta decir adiós a un papel que marcó su vida profesional. “Hoy termino la cuarta temporada de La Reina del Sur y este lugar ya es parte de mí; ya me siento colombiana”, expresó conmovida. La actriz recordó que Teresa Mendoza era un personaje único, capaz de ofrecer un viaje complejo y lleno de matices. “Es difícil como actriz encontrar un personaje tan gratificante, tan hermoso y tan lleno de contradicciones; una antiheroína en todos los sentidos”, señaló. Lea: Shakira revela lista de artistas que la acompañarán en su residencia en España

Del Castillo también agradeció al escritor español Arturo Pérez-Reverte , creador de la novela publicada en 2002, por confiar en ella desde la primera adaptación televisiva. "Gracias por darme tu bendición para interpretar a uno de tus personajes favoritos. Espero haber estado a la altura", dijo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Visiblemente emocionada, la actriz dedicó palabras de gratitud a Telemundo , a los directores, al equipo técnico y a los actores que han pasado por la producción en más de una década. "Los que han pasado por aquí saben que nos hacemos familia. A cada uno le he aprendido millones de cosas", afirmó. El momento más emotivo llegó cuando Kate habló del público que se convirtió en Teresa Mendoza en un fenómeno internacional. "Lo que me da más coraje es que ya nadie me va a volver a decir 'Mi reina'. Son lágrimas de gusto, de nostalgia y también de cansancio", confesó. Telemundo confirmó que la cuarta esta entrega será la última de la saga, cuyo estreno está previsto para 2027. La trama retomará la vida de Teresa en Madrid junto a su hija Sofía y su inseparable aliado Oleg, hasta que una tragedia la obliga a regresar a México para enfrentar una roja criminal ligada al tráfico de fentanilo. También: ¿Qué hará Fátima Bosch después de entregar la corona de Miss Universo?