Ana Paola Hall responde a críticas por su nombramiento como embajadora en España

La exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) y actual embajadora de Honduras en España, Ana Paola Hall, negó haber solicitado al presidente Nasry Asfura el cargo diplomático y respondió a los cuestionamientos surgidos tras su nombramiento.
Hall aseguró que nunca ha pedido un cargo público y afirmó que su trayectoria profesional respalda su trabajo. “Nunca en mi vida he estado en la posición de solicitar algún cargo, mi hoja de vida habla por sí misma y con mucho gusto se las puedo compartir, he trabajado toda mi vida de manera decente y honrada”, manifestó.
Hall también se refirió a su salida del CNE y sostuvo que antes de dejar sus funciones era necesario cerrar el proceso electoral y dejar un informe escrito sobre lo ocurrido. La exconsejera señaló que siempre actuó en defensa de la democracia y aseguró que mantiene su conciencia tranquila tras concluir esa etapa.
“Porque la historia solo se recuerda cuando se escribe”, expresó Hall en declaraciones a HCH, al tiempo que explicó la importancia que, según ella, tuvo documentar los acontecimientos registrados durante el proceso electoral de 2025 antes de asumir su nueva responsabilidad diplomática.
Junto a la también exconsejera Cossette López, Hall presentó el pasado 30 de junio el informe denominado “Blindaje de la Verdad Histórica”, un documento de aproximadamente 2,000 páginas que recopila acontecimientos y señalamientos relacionados con el desarrollo de las elecciones generales de 2025. El informe fue remitido al Ministerio Público.
Hall fue presidenta del CNE durante las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, proceso en el que resultó ganador Nasry Asfura. Tras el cierre de esa etapa, el Congreso Nacional aprobó en junio de 2026 una licencia para que Hall se separara temporalmente del organismo electoral y asumiera funciones en el servicio exterior.
El 1 de julio de 2026, Hall fue juramentada por la canciller Mireya Agüero como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Honduras ante el Reino de España. Su salida del CNE quedó establecida mediante una licencia, por lo que, según explicó, esta puede ser interrumpida si decide reincorporarse al organismo electoral.
Como actual embajadora, Hall prefirió no profundizar en asuntos electorales y remarcó que no forma parte de los funcionarios que abandonan sus responsabilidades. Señaló que su intención es desempeñar su nueva función con la misma visión de servicio que, aseguró, ha mantenido durante su trayectoria profesional.
La diplomática también destacó que desde su llegada a España ha tenido la oportunidad de atender personalmente a hondureños que atraviesan situaciones difíciles. En ese sentido, sostuvo que la labor diplomática debe estar vinculada con la atención y el acompañamiento a la comunidad hondureña.
Hall afirmó que mantendrá abiertas las puertas de la embajada para los hondureños en España y que su compromiso será brindar acompañamiento a sus compatriotas. Con ello, busca enfocar su nueva etapa en el servicio diplomático y en el fortalecimiento de la atención a la comunidad hondureña residente en ese país.