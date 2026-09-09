Gala Montes deja La Casa de los Famosos México y asegura que está bien

Ciudad de México . La actriz y cantante Gala Montes generó controversia al abandonar La Casa de los Famosos México 2026 apenas dos días después de su ingreso, lo que desató especulaciones sobre su estado de salud y posibles problemas personales.
La producción del reality confirmó el martes 8 de septiembre que la salida fue voluntaria, sin ofrecer mayores detalles. "Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México y con ello terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos", señaló el comunicado oficial.
El retiro de la actriz tomó por sorpresa a la audiencia, ya que su presencia había sido anunciada como una nueva oportunidad para competir tras su primera participación en el programa. Su ingreso se dio el domingo 6 de septiembre y, dos días después, decidió abandonar la casa.
La polémica se intensificó porque, casi al mismo tiempo, la producción de Malinche El Musical anunció que la participación de Gala quedó pospuesta de manera indefinida. El comunicado fue difundido en redes sociales y generó aún más dudas sobre la situación de la artista.
En medio de las especulaciones, Gala Montes reapareció en Instagram para tranquilizar a sus seguidores. En una historia publicada horas después de su salida, aseguró que se encontraba bien y que necesitaba descansar antes de dar explicaciones más amplias.
"Hola mi gente, estoy bien. Estoy descansando un ratito, estaba cansada. Mañana o en estos días les cuento más. Sepan que estoy bien, les mando besos, todo bien", expresó la actriz en su mensaje.
Montes adelantó que planeaba ofrecer más información el miércoles 9 de septiembre, ya fuera mediante sus plataformas digitales o en una transmisión en vivo. Por ahora, prefirió no revelar las razones completas de su decisión.
La actriz también recordó que había estado entrenando intensamente junto al cantante Yahir , lo que podría haber contribuido a su cansancio. Sin embargo, no confirme si esa fue la causa principal de su salida del reality.
El episodio se vio acompañado de un enfrentamiento con la actriz Cynthia Klitbo , relacionado con una secadora de pelo. Gala compartió un video en el que Klitbo se negaba a prestársela, lo que derivó en un mensaje contundente en redes sociales.
"Después de que la apoye, pinche loca mal agradecida. SÁQUENLA ALV. Ojalá ganes para q puedas pagarte una!!", escribió Montes, generando más controversia sobre su relación con Klitbo dentro de la casa.
La publicación dejó ver que la relación entre ambas no terminó en buenos términos, pese a que Gala había intentado acercarse a Cynthia al inicio de su participación. El conflicto añadió tensión a una salida que aún no tiene una explicación oficial.
Por ahora, la única versión confirmada es que Gala Montes decidió abandonar el programa de manera voluntaria. Su salida ocurrió dos días después de haber ingresado para ocupar el lugar dejado por Aldo Rendón , quien se retiró por motivos de salud. La expectativa se centra ahora en la próxima declaración de la actriz, que podría aclarar las razones de su retiro.
Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.