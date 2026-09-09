Gala Montes deja La Casa de los Famosos México y asegura que está bien

Ciudad de México . La actriz y cantante Gala Montes generó controversia al abandonar La Casa de los Famosos México 2026 apenas dos días después de su ingreso, lo que desató especulaciones sobre su estado de salud y posibles problemas personales. La producción del reality confirmó el martes 8 de septiembre que la salida fue voluntaria, sin ofrecer mayores detalles. "Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México y con ello terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos", señaló el comunicado oficial. El retiro de la actriz tomó por sorpresa a la audiencia, ya que su presencia había sido anunciada como una nueva oportunidad para competir tras su primera participación en el programa. Su ingreso se dio el domingo 6 de septiembre y, dos días después, decidió abandonar la casa.

La polémica se intensificó porque, casi al mismo tiempo, la producción de Malinche El Musical anunció que la participación de Gala quedó pospuesta de manera indefinida. El comunicado fue difundido en redes sociales y generó aún más dudas sobre la situación de la artista. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En medio de las especulaciones, Gala Montes reapareció en Instagram para tranquilizar a sus seguidores. En una historia publicada horas después de su salida, aseguró que se encontraba bien y que necesitaba descansar antes de dar explicaciones más amplias. "Hola mi gente, estoy bien. Estoy descansando un ratito, estaba cansada. Mañana o en estos días les cuento más. Sepan que estoy bien, les mando besos, todo bien", expresó la actriz en su mensaje. Montes adelantó que planeaba ofrecer más información el miércoles 9 de septiembre, ya fuera mediante sus plataformas digitales o en una transmisión en vivo. Por ahora, prefirió no revelar las razones completas de su decisión.