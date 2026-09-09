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Cae sujeto acusado de intentar abusar de una menor que iba hacia la iglesia en Valle

Las autoridades policiales buscan a otro hombre, supuesto cómplice del detenido en el ataque contra la menor

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 07:54 -
  • Redacción La Prensa
Cae sujeto acusado de intentar abusar de una menor que iba hacia la iglesia en Valle

El hombre fue detenido por suponerlo responsable de acorralar e intentar abusar de una menor de edad cuando esta se dirigía hacia una iglesia.

Valle. La Policía Nacional de Honduras detuvo a un sujeto acusado de intentar abusar sexualmente de una menor de edad, quien se dirigía a una iglesia en el departamento de Valle, al sur del país.

Según el informe policial, el detenido actuó junto con otro individuo al cual buscan las autoridades policiales.

Las pesquisas también detallan que, mientras uno de los agresores sujetaba a la víctima con fuerza, el otro intentó consumar el abuso sexual. Afortunadamente, la menor logró escapar de sus captores antes de que se concretara la agresión y dio aviso inmediato.

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Con la información proporcionada por la víctima, agentes policiales desplegaron un operativo que permitió la captura inmediata de uno de los presuntos responsables.

Mientras el capturado fue puesto a la orden de las autoridades competentes para iniciar el proceso judicial en su contra, la Policía Nacional intensifica la búsqueda para localizar y detener al segundo cómplice del ataque contra la menor.

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