Cae sujeto acusado de intentar abusar de una menor que iba hacia la iglesia en Valle

Valle. La Policía Nacional de Honduras detuvo a un sujeto acusado de intentar abusar sexualmente de una menor de edad, quien se dirigía a una iglesia en el departamento de Valle, al sur del país.

Según el informe policial, el detenido actuó junto con otro individuo al cual buscan las autoridades policiales.

Las pesquisas también detallan que, mientras uno de los agresores sujetaba a la víctima con fuerza, el otro intentó consumar el abuso sexual. Afortunadamente, la menor logró escapar de sus captores antes de que se concretara la agresión y dio aviso inmediato.