Honduras frente a Centroamérica: ¿qué tan diferente es su nuevo modelo eléctrico?

En Guatemala, por ejemplo, la separación de las actividades dio paso a un mercado donde participan generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y consumidores calificados, tanto públicos como privados.El sistema es administrado por el Administrador del Mercado Mayorista y regulado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. La generación combina capital privado y estatal, mientras la distribución incluye empresas privadas y municipales.El Salvador siguió una ruta parecida, pues la generación combina empresas privadas con la estatal <b>Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa</b> (CEL), la transmisión está en manos de la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal) y la distribución es realizada por empresas privadas.La Unidad de Transacciones opera el sistema y el mercado mayorista, bajo la regulación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).