Es falso este comunicado atribuido a la ENEE sobre tarifas de energía eléctrica

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un supuesto comunicado atribuido a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), identificado con el código COM-ENEE-2026-067, en el que se establecen presuntos precios para la tarifa de energía eléctrica en Honduras. De acuerdo con el supuesto documento, los paquetes tienen un costo de 1,000 lempiras por tres días, 2,000 lempiras por una semana, 4,500 lempiras por 15 días y 6,500 lempiras por un mes. Sin embargo, la información es falsa. El supuesto comunicado no aparece en los canales oficiales de la ENEE y fue desmentido por el departamento de Comunicaciones de la institución ante LA PRENSA Verifica. Además, LA PRENSA Verifica ya había desmentido el mismo escrito en junio de 2026 y volvió a viralizarse tras la aprobación de la Ley de Justicia Energética.

“Oficial así se manejaran las nuevas tarifas de compra en la ENEE estas de acuerdo”, dice textualmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 3 de septiembre de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La imagen comenzó a circular tras la aprobación de la Ley de Justicia Energética por el Congreso Nacional la noche del 31 de agosto de 2026, en tercer y último debate, con el respaldo de 78 diputados: 49 del Partido Nacional y 29 del Partido Liberal. La normativa fue aprobada después de varios meses de discusión y negociación entre las fuerzas políticas sobre los cambios en el subsector eléctrico y el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). El proceso comenzó el 2 de junio de 2026, cuando el Poder Ejecutivo presentó al Congreso una propuesta de reforma energética. Posteriormente, el proyecto pasó por la Comisión de Energía y avanzó en primer y segundo debate durante junio. El 11 de agosto, el Partido Liberal presentó una contrapropuesta denominada Ley de Justicia Energética y, un día después, quedó registrada una versión final consensuada que sirvió de base para continuar su discusión. Uno de los principales cambios de la normativa es la reorganización de la ENEE. La reforma separa las actividades de generación, transmisión y distribución mediante empresas subsidiarias con autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera, mientras la ENEE permanece como empresa matriz. El Estado conservará, a través de esta, el 100% de las acciones de las nuevas sociedades. La discusión estuvo acompañada de cuestionamientos sobre una eventual privatización de la estatal. Sin embargo, el texto aprobado establece que la ENEE conservará su carácter público, que las acciones de las subsidiarias no podrán transferirse a terceros y que los principales bienes y activos permanecerán bajo titularidad de la empresa matriz. La ley también incorpora medidas relacionadas con las tarifas eléctricas, las pérdidas de la estatal y los mecanismos para contratar energía. Entre ellas figura la prohibición de aumentar durante seis meses la tarifa aplicada al consumidor desde la entrada en vigencia de la normativa. El Congreso podrá extender esa medida durante otros seis meses.



Comunicado apócrifo