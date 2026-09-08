El regreso de Celine Dion, la resiliencia hecha voz

Tras seis años apartada de los escenarios, el regreso de Celine Dion es sin duda la cita imprescindible de una semana cultural que llega muy cargada, con premios de cine, grandes conciertos y mucho movimiento en el lado de los museos. Tras deslumbrar con su interpretación del 'Hymne 'a l'amour' en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024 en París, Célne Dion demostró que estaba preparada para regresar a los escenarios tras seis años de ausencia debido al síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica. Y decidió regresar a lo grande con una serie de conciertos en París. Primero anunciado 10 fechas entre septiembre y octubre , que muy pronto se convirtió en 16 . Y como la demanda no dejaba de crecer, habrá una segunda tanda, en mayo, con otros 10 conciertos. Los afortunados que consiguieron entrada disfrutarán este sábado de la primera de estas citas.

Kidman y Bullock, vuelven las hermanas brujas

Casi treinta años después, Nicole Kidman y Sandra Bullock se vuelven a meter en la piel de las hermanas Owens, dos brujas huérfanas marcadas por una maldición familiar: cualquier hombre del que se enamoren está destinado a morir. Ladanesa Susanne Bier dirige esta segunda entrega de 'Practical Magic' ('Prácticamente magia'), de cuya historia no se conocen muchos detalles, salvo que seguirá basada en la saga literaria de Alice Hoffman y que Dianne Wiest y Stockard Channing vuelven a interpretar a las particulares tías Jet y Frances Owen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La colección Gelman en Faro Santander

El nuevo museo Faro Santander tendría que haber abierto sus puertas el pasado mes de junio, pero la fuerte polémica por la salida de México, aunque sea temporalmente, de la colección Gelman , hizo que la inauguración se retrasara a septiembre. Ahora, con las aguas más calmadas, las magníficas obras que componen esa colección mexicana de arte serán las protagonistas de la primera gran exposición de este museo, instalada en un edificio histórico de la Bahía de Santander y cuyo interior ha remodelado el arquitecto británico David Chipperfield. Y situado frente al Centro Botín, un interesante paseo para los amantes del arte. Lea:Gael García Bernal: "Cuando hay amor, toda decisión es la correcta"

Carín León y Gustavo Dudamel, el poder de los músicos latinos