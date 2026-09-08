Gael García Bernal: "Cuando hay amor, toda decisión es la correcta"

Venecia, Italia. El actor y productor mexicano Gael García Bernal estrenó en la Mostra de Venecia su tercer largometraje como director, 'Hombre al agua'. Su protagonista teme estar viviendo la vida equivocada, pero, para el cineasta, "cuando hay amor, toda decisión es la correcta". "Cuando hay amor, cuando hay cariño y un entorno amoroso, toda decisión es la correcta y hay que hay que ir p'allá", explicó en una entrevista con EFE. 'Hombre al agua', proyectada fuera de competición, sigue a Camilo (García Bernal), un socorrista cubano cuyo destino cambia cuando salva a un acaudalado empresario mexicano y acaba trabajando para él y casándose con su hija. En esa nueva vida, no obstante, no todo es lo que parece. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esta cinta se suma a su ópera prima, 'Déficit' (2007), y a 'Chicuarotes' (2019). "Es una película muy ambiciosa y muy distinta a esas otras dos. Uno va madurando como director también, va aprendiendo qué hacer y qué no hacer, qué no volver a repetir".

'Hombre al agua' "juega" con el espectador con sus distintos giros y su protagonista se pregunta si lo que está viviendo es realmente lo que quería. "Cuántas veces podemos decir eso en la vida, ¿no? A veces la vida se nos presenta como la puerta izquierda o la puerta derecha, elige una u otra, y la decisión siempre es complicada, pero la verdad es que cuando hay amor, toda decisión es la correcta". García Bernal está en Venecia acompañado del cantante puertorriqueño Ricky Martin, que tiene una breve participación en el filme. En una producción biográfica impulsada por la esposa de Camilo, su personaje es un actor contratado para encarnar a este último en esa ficción interna. "Esta película es muy divertida. Trabajar con Gael como director lo hace aún más divertido. Él te da la libertad de jugar y de aportar si es necesario, pero también hay una estructura que hace que la filmación vaya adelante. (...) En ningún momento se me pasaría por la mente decirle que no a trabajar con alguien como él", apunta Martin.

Las tres películas de García Bernal como director se han estrenado en festivales: 'Déficit' en la Semana de la Crítica, sección paralela de Cannes; 'Chicuarotes' en la selección oficial del certamen francés, fuera de competición, y esta última en la sección Spotlight de Venecia, sin estar en liza por el León de Oro. El cineasta dice estar "muy honrado y muy orgulloso" por el eco que estos encuentros dan a las cintas que se presentan. "Cualquier película que sea buena, en cualquier sección, todo el mundo se entera. (...) Todos estamos aquí para observar y encontrar algo que en el mejor de los casos nos cambie la vida, porque cuando uno sale de una película que lo atraviesa y afecta tanto sales distinto".García Bernal considera que tanto él como Martin han "labrado un camino que no estaba escrito antes". "Nos ha tocado abrir brecha de un lugar que muy poca gente había abierto, a nuestra manera, de nuestra forma, y eso es un riesgo artístico brutal. Nos la estábamos jugando todo el tiempo, nos la seguimos jugando. Eso genera una soledad también muy fuerte, pero creo que eso ya se volvió parte de nuestra búsqueda, de nuestra experimentación".