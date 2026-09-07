Los Emmy de Artes Creativas 2026 ya tienen sus primeros ganadores

Los Premios Emmy de Artes Creativas 2026 se entregaron los días 5 y 6 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles, más de una semana antes de la 78.ª edición de los Premios Emmy en horario estelar, presentada por la estrella de “Law & Order: SVU”, Mariska Hargitay, que se emitirá el lunes 14 de septiembre por NBC y Peacock. Este año, la serie dramática médica de HBO Max, “The Pitt”, encabeza las nominaciones con 25 candidaturas, mientras que “Hacks” obtuvo 24 nominaciones por su quinta y última temporada, un nuevo récord anual para una comedia. Le siguió “Pluribus”, de Apple TV, con 18 nominaciones. Entre las muchas categorías que se decidieron durante el fin de semana se encontraban actuación como invitado, actuación de reparto en miniseries, presentación de programas de telerrealidad y concursos, programas de animación, películas para televisión, casting, dirección, guion y decenas de categorías técnicas y de artesanía. Lea:¡Orgullo latino! Bad Bunny gana un premio Emmy

En la ceremonia de este fin de semana se entregaron un total de 102 estatuillas en numerosas categorías técnicas a los nominados a los premios Emmy de este año . Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El domingo, Widow's Bay , DTF: St Louis y la cancelada Spider-Noir fueron las grandes ganadoras. Widow's Bay de Apple triunfó en las categorías de actuación invitada (Betty Gilpin), casting, mezcla de sonido, diseño de producción, cinematografía, supervisión musical, composición musical y edición de sonido, mientras que DTF ganó en ambas categorías de actor de reparto en miniserie y arrasó en las categorías de dirección y guion para el creador de la serie, Steven Conrad, además de obtener premios en cinematografía y edición de imagen. Por su parte, Spider-Noir de Prime Video triunfó en la coordinación de escenas de acción, el diseño de títulos, los efectos visuales especiales, la cinematografía y la edición de sonido. South Park ganó su quinto Emmy a la mejor serie de animación, el primero desde 2013, mientras que Shailene Woodley se llevó a casa su primer Emmy en la categoría de mejor actriz invitada por Paradise, lo que también supuso la primera victoria del drama de Hulu desde su lanzamiento el año pasado. David Harbour también superó a su compañero de reparto Jason Bateman como mejor actor de reparto en DTF St. Louis de HBO Max ( aunque admitió que no fue una competencia justa), mientras que su compañera Linda Cardellini ganó como mejor actriz de reparto. Su jefe, el creador de DTF , Steve Conrad, también triunfó en las categorías de dirección y guion. (Estas cuatro categorías formaron parte de una decisión de la Academia de Televisión que eliminó un total de cinco categorías de la transmisión de los premios Emmy, cambios que provocaron la indignación de los gremios de Hollywood). La película de Netflix, "Remarkably Bright Creatures", ganó el premio a la mejor película.

Noah Wyle inauguró la segunda noche con un mensaje lleno de esperanza para los artistas presentes. “Ya seas director, jefe de escena, técnico de iluminación o escenógrafo, reconocer tu creatividad, ingenio y esfuerzo es fundamental. Es maravilloso que muchos de ustedes reciban premios Emmy esta noche, y espero que puedan seguir trabajando en proyectos apasionantes, perfeccionando sus habilidades y cumpliendo su vocación, y que valoren lo especial que es eso.” Otros momentos destacados del domingo incluyeron la ovación que recibió el veterano actor Ernest Harden Jr. al ganar en la categoría de mejor actor invitado por The Pitt, y Eric Bauza de Coyote vs. ACME, quien aceptó el Emmy de doblaje en nombre de Julie Andrews de Bridgerton imitando la voz del Pato Donald. Y hablando de programas cancelados que recibieron su merecido reconocimiento, Palm Royale de Apple TV ganó en las categorías de coreografía, vestuario y maquillaje.

Entre los ganadores más destacados del sábado, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music protagonizado por Bad Bunny , The Traitors y The Late Show With Stephen Colbert fueron algunos de los grandes triunfadores. El Show de los Muppets también tuvo una gran noche con premios, incluyendo el de especial de variedades. En las categorías individuales, Jimmy Kimmel fue galardonado como el mejor presentador de concursos, Octavia Spencer ganó por narrar Lost Women of Alaska , y una emocionada Mariska Hargitay se llevó los premios Emmy al mejor documental y a la dirección de My Mom Jayne . Además, será la presentadora de los premios Emmy en horario estelar.