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Trump publica mapa en el que la bandera estadounidense cubre México, Centroamérica y Canadá

Trump publicó ese mapa sin ningún comentario en su red Truth Social, horas después de haber sugerido, en la misma red social, que el estado estadounidense de Nuevo México debería renombrarse y denominarse "Nueva América"

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 15:36 -
  • Agencia EFE
Trump publica mapa en el que la bandera estadounidense cubre México, Centroamérica y Canadá

La publicación aparece la noche del domingo en Truth Social sin texto ni explicación, e incluye también a Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, con la leyenda “United States of America” sobre el continente. (Truth social)

Redacción Internacional- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este lunes en su red Truth Social un mapa en el que las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense cubren México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia.

Trump publicó ese mapa sin ningún comentario en su red Truth Social, horas después de haber sugerido, en la misma red social, que el estado estadounidense de Nuevo México debería renombrarse y denominarse "Nueva América", en línea con su reclamación sobre el "Golfo de América".

El presidente acostumbra a difundir en esa red social memes e imágenes generadas por sus simpatizantes o por inteligencia artificial, y no está claro el origen del mapa que publicó este lunes.

Sheinbaum: aspiramos a una buena relación con USA de cooperación, pero no subordinación

No obstante, el mandatario ha dejado claro en su segundo mandato sus ambiciones expansionistas sobre territorios como Groenlandia o incluso Canadá, y no ha descartado una intervención militar para tomar Cuba.

Sin mencionar explícitamente el mapa publicado por Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió este lunes un mensaje en la red social X en el que quiso dejar claro que el territorio mexicano "no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero".

El mapa de Trump se dio a conocer, además, días después de que Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EE.UU. y Canadá por el de "Lago América". EFE

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