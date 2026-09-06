¡Orgullo latino! Bad Bunny gana un premio Emmy

Los Ángeles, EUA. El cantante Bad Bunny ganó su primer Emmy en gracias al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, durante la ceremonia de entrega de los Creative Arts Emmys, en Los Ángeles, California, que se celebran antes de la gala televisada, prevista para el próximo 14 de septiembre.

El show, titulado 'The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny', contaba con nueve nominaciones, incluida la del cantante puertorriqueño, de las cuales también se alzó con dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, dirección técnica, diseño de iluminación y dirección de programa especial, sumando un total de siete premios.

El pasado mes de julio, el espectáculo del artista boricua se convirtió en el más nominado de la historia de estos premios, considerados los más importantes de la televisión.

El brasileño Miguel Gandelman se hizo con el galardón a mejor dirección musical y Charm La'Donna y Karina Ortiz a la mejor coreografía en la categoría de mejores programas de variedades.

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El episodio de Saturday Night Live presentado por el artista en octubre de 2025 también obtuvo el reconocimiento a mejor maquillaje en un programa de variedades, no ficción o 'reality' en esta edición de los Emmy.