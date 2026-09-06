Le quitan la vida a balazos a un hombre frente a su casa en El Progreso

Yoro. Un joven fue ultimado a balazos la noche de ayer sábado frente a su casa en El Progreso​​​​​

La víctima fue identificada como Arturo Flores, de oficio motorista. El hecho violento se registró en la calle principal de la colonia Los Laureles.

Según los informes preliminares, vecinos del sector escucharon una ráfaga de disparos. Al salir, encontraron el cuerpo sin vida del joven tendido sobre el suelo.