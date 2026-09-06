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Le quitan la vida a balazos a un hombre frente a su casa en El Progreso

La víctima fue identificada como Arturo Flores, de oficio motorista

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 08:25 -
  • Redacción La Prensa
Le quitan la vida a balazos a un hombre frente a su casa en El Progreso

De momento se desconoce el móvil del ataque. Las autoridades policiales investigan el crimen.

Yoro. Un joven fue ultimado a balazos la noche de ayer sábado frente a su casa en El Progreso​​​​​

La víctima fue identificada como Arturo Flores, de oficio motorista. El hecho violento se registró en la calle principal de la colonia Los Laureles.

Según los informes preliminares, vecinos del sector escucharon una ráfaga de disparos. Al salir, encontraron el cuerpo sin vida del joven tendido sobre el suelo.

Presunto homicida habría ultimado a su vecino ebrio y amenazado a su pareja en Ocotepeque

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las primeras indagaciones que permitan dar con el paradero y la identidad de los responsables, así como determinar el móvil del homicidio.

Por su parte, personal de Medicina Legal realizó el levantamiento del cadáver para trasladarlo a la morgue correspondiente.

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