Matan a balazos a dos hombres en la entrada a la playa en Sandy Bay, Roatán

Islas de la Bahía. Dos hombres identificados preliminarmente como Edil Álvarez y Rossel Furtado fueron acribillados a balazos la noche de ayer sábado en la comunidad de Sandy Bay, Roatán.

El violento suceso irrumpió en la tranquilidad de la zona turística y movilizó de emergencia a agentes de la Policía Nacional y equipos de medicina forense.

El violento hecho aconteció en el sector de acceso hacia la zona de playa, una zona concurrida por residentes y visitantes. De acuerdo con informes preliminares, sujetos desconocidos fuertemente armados interceptaron a las víctimas y, sin mediar palabra, descargaron sus armas contra ellas para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Elementos policiales acordonaron el área de la escena del crimen para preservar las evidencias balísticas e iniciar las primeras pesquisas que permitan establecer el móvil del doble homicidio. Paralelamente, se desplegaron operativos de saturación y patrullajes en puntos estratégicos de Roatán para dar con el paradero de los responsables del ataque.

Personal de Medicina Forense y del Ministerio Público se trasladó al sitio para realizar el levantamiento cadavérico y trasladar los restos a la morgue.

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La consternación y el temor se han apoderado de los pobladores de Sandy Bay, quienes exigen a las autoridades mayor seguridad y celeridad en las investigaciones para evitar que este nuevo hecho violento quede impune.