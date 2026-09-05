Captura a alias “Saico”, supuesto integrante de la MS-13 con droga en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Un hombre identificado con el alias de “Saico”, señalado como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue detenido por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante un operativo desarrollado en Tegucigalpa.

De acuerdo con las Fuerzas Armadas de Honduras, la captura se realizó mediante labores de vigilancia y seguimiento ejecutadas por efectivos de la #5BPMOP.

Al detenido se le atribuye de manera preliminar el supuesto delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública.