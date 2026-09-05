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Captura a alias “Saico”, supuesto integrante de la MS-13 con droga en Tegucigalpa

Un hombre señalado como supuesto integrante de la MS-13 fue detenido durante un operativo realizado en Tegucigalpa, donde le decomisaron sustancias presuntamente ilícitas

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 14:05 -
  • Redacción La Prensa
Captura a alias “Saico”, supuesto integrante de la MS-13 con droga en Tegucigalpa

Alias “Saico” fue detenido por la PMOP durante un operativo en Tegucigalpa, donde se decomisaron presuntas drogas.

Tegucigalpa, Honduras. Un hombre identificado con el alias de “Saico”, señalado como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue detenido por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante un operativo desarrollado en Tegucigalpa.

De acuerdo con las Fuerzas Armadas de Honduras, la captura se realizó mediante labores de vigilancia y seguimiento ejecutadas por efectivos de la #5BPMOP.

Al detenido se le atribuye de manera preliminar el supuesto delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública.

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Durante la intervención, los agentes localizaron cuatro bolsas plásticas que contenían una hierba seca, supuestamente marihuana, según el reporte de las autoridades.

Asimismo, fueron decomisadas ocho bolsas plásticas con una sustancia que se presume sería piedra de crack y nueve envoltorios que contenían un polvo blanco, señalado preliminarmente como supuesto clorhidrato de cocaína.

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Tras su detención, el sospechoso fue trasladado a las instalaciones de la URD-PMOP, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

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