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Capturan a supuesto integrante de la MS-13 con presunta droga en Comayagüela

Un hombre de 25 años, conocido con el alias “El Mito”, fue detenido por la PMOP durante un operativo en la colonia Vista Hermosa de Comayagüela, donde le decomisaron presuntas sustancias ilícitas

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 17:18 -
  • Redacción La Prensa
Capturan a supuesto integrante de la MS-13 con presunta droga en Comayagüela

Cae alias “El Mito” con presuntas drogas durante operativo en Comayagüela

Comayagüela Honduras. Un hombre de 25 años, conocido con el alias de “El Mito” y señalado por las autoridades como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue detenido durante un operativo ejecutado en la colonia Vista Hermosa de Comayagüela, Francisco Morazán.

La captura fue realizada por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes desarrollaban labores de vigilancia y seguimiento en la zona como parte de las acciones orientadas a combatir actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Según el reporte de las autoridades, al momento de la intervención al sospechoso se le encontraron varios envoltorios que contenían sustancias que serían analizadas para confirmar si corresponden a drogas ilícitas.

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Entre lo decomisado figuran dos paquetes con una sustancia de color blanco, presuntamente crack; otros dos envoltorios con polvo blanco, aparentemente cocaína, además de un paquete con hierba seca, supuestamente marihuana. También se le incautó un teléfono celular.

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Tras su detención, el hombre fue trasladado a la Unidad Receptora de Detenidos de la PMOP (URD-PMOP), en Tegucigalpa, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

El caso será remitido al Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente y determinar su responsabilidad.

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