Capturan a supuesto integrante de la MS-13 con presunta droga en Comayagüela

Comayagüela Honduras. Un hombre de 25 años, conocido con el alias de “El Mito” y señalado por las autoridades como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue detenido durante un operativo ejecutado en la colonia Vista Hermosa de Comayagüela, Francisco Morazán.

La captura fue realizada por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes desarrollaban labores de vigilancia y seguimiento en la zona como parte de las acciones orientadas a combatir actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Según el reporte de las autoridades, al momento de la intervención al sospechoso se le encontraron varios envoltorios que contenían sustancias que serían analizadas para confirmar si corresponden a drogas ilícitas.