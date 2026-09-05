Marathón vs Estrella Roja, EN VIVO, Liga Nacional: Horario y dónde verlo

San Pedro Sula, Honduras.

La jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa este sábado con uno de los partidos más atractivos del fin de semana en el fútbol hondureño. El Estadio Morazán de San Pedro Sula será escenario de un duelo que promete emociones, entre un Marathón que busca mantenerse en la pelea por los primeros puestos y un Estrella Roja que se ha convertido en una de las grandes sorpresas del campeonato. El conjunto verdolaga llega con la confianza en alto después de conseguir una importante victoria como visitante ante Génesis FC, resultado con el que extendió su gran momento en el campeonato. Marathón acumula nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota en Liga Nacional, con un balance de cuatro triunfos y cinco empates.

Además, el equipo sampedrano ha convertido su condición de local en una de sus principales fortalezas. Actualmente suma cinco partidos consecutivos sin perder en casa y no conoce la derrota desde el pasado 30 de abril de 2026, cuando cayó 0-1 frente al CD Choloma en un encuentro definido por un gol de Marco Tulio Aceituno. Al frente estará un Estrella Roja que ha dejado buenas sensaciones en su primera temporada tras conseguir el ascenso a la Liga Nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El conjunto de Danlí viene de protagonizar un partidazo frente al Olimpia, con el que igualó 2-2 en casa, y ha demostrado que también sabe competir lejos de su territorio. En sus dos presentaciones como visitante en el actual campeonato permanece invicto, con una victoria y un empate, además de cuatro goles anotados y apenas dos recibidos. Pero el equipo rojinegro ya ha demostrado que puede dar golpes importantes ante los grandes del fútbol hondureño. Una de sus actuaciones más destacadas se produjo semanas atrás, cuando consiguió derrotar en Tegucigalpa al vigente campeón Motagua, resultado que confirmó que su buen inicio de torneo no es producto de la casualidad. Ahora tendrá una prueba de fuego frente a otro de los grandes del país, en una cancha donde Marathón buscará imponer su experiencia y condición de local. Aunque ambos clubes nunca se han enfrentado anteriormente en Liga Nacional, sí existe un antecedente oficial entre Marathón y Estrella Roja.

El único enfrentamiento registrado entre ambos equipos se produjo en las semifinales de la Copa Presidente 2017, cuando el conjunto de El Paraíso todavía militaba en la Liga de Ascenso. Marathón terminó imponiéndose con autoridad en aquella serie y avanzó con un marcador global de 4-1.

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