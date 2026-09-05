Tabla posiciones tras goleada de Marathón y tropiezo de Motagua; así quedó Olimpia

San Pedro Sula, Honduraas.

¡Ganó, gustó y goleó! El Marathón de Silvio Rudman cerró con un categórico triunfo la jornada sabatina y lo hizo con una paliza al Estrella Roja en el cuarto compromiso de la jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Antes, el Motagua tuvo acción ante Club Atlético Independiente de Siguatepeque. En dicho encuentro, el Ciclón Azul no pudo ante las "Panteras Negras" y terminaron empatando sin goles en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua. Pero para cerrar con broche de oro llegó Marathón. El Monstruo Verde no tuvo piedad y le endosó un 5-0 al Estrella Roja en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, un resultado que le permite apretar por la cima de la tabla de posiciones.

Los dirigidos por Silvio Rudman siguen invictos en el torneo Apertura 2026 y se afianzan en la cima tras alanzar las 14 unidades, eso sí, Olimpia cierra como líder con el mismo puntaje, pero con mejor diferencia de goles. Su máximo perseguidor es el Real España. La 'Máquina', ahora bajo el mando de Mauro Reyes, buscará mantener su invicto para seguir en la pelea por la cima. Son terceros en la tabla de posiciones con 11 puntos y este domingo reciben a los Lobos de la UPNFM, por lo que de conseguir un resultado positivo, seguirán en la lucha. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Motagua, tras el empate 0-0 ante el Independiente de Siguatepeque, se estanca en la cuarta posición con 10 unidades. Le sigue el Olancho FC con 9 puntos luego de igualar sin goles ante el Choloma en el Rubén Deras. Estrella Roja continúa en el sexto puesto con 8 y Génesis FC es séptimo con 7. El Independiente de Siguatepeque se queda en el octavo puesto con 6, Choloma es noveno con 4 y en el décimo lugar se encuentra el Platense con los mismos 4. En el penúltimo lugar está el Juticalpa FC con 3 y los Lobos de la UPNFM se encuentran en el fondo de la tabla con apenas 2 puntos.

Resultados y partidos restantes de la jornada 4