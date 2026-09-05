Dos hombres mueren tras accidente en carretera hacia Marcala; sus vehículos se incendiaron

Marcala, Honduras. Dos hombres murieron tras un accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce hacia Marcala, La Paz, cerca del desvío hacia Cane.

De acuerdo con los primeros reportes, las dos víctimas se conducían en motocicletas cuando, por causas aún no establecidas, impactaron entre sí y posteriormente ambas unidades se incendiaron.

Tras el impacto, uno de los motociclistas habría quedado sobre su vehículo, que posteriormente se incendió, provocando que el hombre muriera calcinado.