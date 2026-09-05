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Dos hombres mueren tras accidente en carretera hacia Marcala; sus vehículos se incendiaron

Dos hombres perdieron la vida tras el choque de dos motocicletas cerca del desvío hacia Cane, en la carretera hacia Marcala, La Paz. Luego del impacto, ambas motocicletas se incendiaron

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 16:39 -
  • Redacción La Prensa
Dos hombres mueren tras accidente en carretera hacia Marcala; sus vehículos se incendiaron

Dos motociclistas perdieron la vida tras impactar entre sí cerca del desvío hacia Cane, en la carretera que conduce a Marcala, La Paz. Hasta el momento se desconoce la identidad de ambos hombres.

Marcala, Honduras. Dos hombres murieron tras un accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce hacia Marcala, La Paz, cerca del desvío hacia Cane.

De acuerdo con los primeros reportes, las dos víctimas se conducían en motocicletas cuando, por causas aún no establecidas, impactaron entre sí y posteriormente ambas unidades se incendiaron.

Tras el impacto, uno de los motociclistas habría quedado sobre su vehículo, que posteriormente se incendió, provocando que el hombre muriera calcinado.

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El segundo motociclista quedó a orillas de la carretera tras el impacto. Hasta el momento se desconoce la identidad de ambos hombres y las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente.

Al lugar se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional. Sin embargo, el fuego consumió parte de las dos motocicletas involucradas en el percance.

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Las autoridades mantienen acordonada el área a la espera de personal de Medicina Forense, que realizará el levantamiento de los cuerpos y los procedimientos correspondientes para establecer oficialmente la identidad de las víctimas.

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