Dos hombres mueren tras accidente en carretera hacia Marcala; sus vehículos se incendiaron

Marcala, Honduras. Dos hombres murieron tras un accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce hacia Marcala, La Paz, cerca del desvío hacia Cane.
De acuerdo con los primeros reportes, las dos víctimas se conducían en motocicletas cuando, por causas aún no establecidas, impactaron entre sí y posteriormente ambas unidades se incendiaron.
Tras el impacto, uno de los motociclistas habría quedado sobre su vehículo, que posteriormente se incendió, provocando que el hombre muriera calcinado.
El segundo motociclista quedó a orillas de la carretera tras el impacto. Hasta el momento se desconoce la identidad de ambos hombres y las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente.
Al lugar se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional. Sin embargo, el fuego consumió parte de las dos motocicletas involucradas en el percance.
Las autoridades mantienen acordonada el área a la espera de personal de Medicina Forense, que realizará el levantamiento de los cuerpos y los procedimientos correspondientes para establecer oficialmente la identidad de las víctimas.