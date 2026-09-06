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Carro fantasma atropella a un hombre que se transportaba en una bicicleta en la carretera CA-13

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Fuentes. El hecho ocurrió ayer sábado en horas de la noche

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 06:47 -
  • Redacción La Prensa
Carro fantasma atropella a un hombre que se transportaba en una bicicleta en la carretera CA-13

Miguel Ángel Fuentes perdió la vida en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica. Imagen referencial IA.

El Progreso, Yoro. Un hombre que se transportaba en una bicicleta perdió la vida la noche de ayer sábado sobre la carretera CA-13, a la altura de la aldea Bella Vista.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Fuentes tras ser violentamente arrollado por un vehículo fantasma.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se conducía a bordo de su bicicleta en compañía de su esposa e hija, quienes transitaban junto a él en otra bicicleta. De pronto, en un tramo vial, un automóvil impactó a Fuentes, provocando que cayera en el pavimento y terminara fuera de la carretera.

Lamentablemente, producto de las severas lesiones y el fuerte traumatismo sufridos en el impacto, Fuentes perdió la vida en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Por su parte, el conductor del vehículo involucrado, al percatarse de lo sucedido, aceleró la marcha y huyó con rumbo desconocido, dejando a la víctima tendida en la carretera.

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El fatídico suceso se registró en el carril que conduce desde El Progreso hacia el municipio de Tela. El atropellamiento ocurrió cerca de una zona donde, apenas unas horas antes, las autoridades habían reportado la muerte de un motociclista.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se presentaron a la zona para acordonar la escena y dar inicio a las investigaciones correspondientes para deducir responsabilidades penales. Asimismo, personal forense ejecutó el levantamiento del cadáver.

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