Carro fantasma atropella a un hombre que se transportaba en una bicicleta en la carretera CA-13

El Progreso, Yoro. Un hombre que se transportaba en una bicicleta perdió la vida la noche de ayer sábado sobre la carretera CA-13, a la altura de la aldea Bella Vista.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Fuentes tras ser violentamente arrollado por un vehículo fantasma.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se conducía a bordo de su bicicleta en compañía de su esposa e hija, quienes transitaban junto a él en otra bicicleta. De pronto, en un tramo vial, un automóvil impactó a Fuentes, provocando que cayera en el pavimento y terminara fuera de la carretera.

Lamentablemente, producto de las severas lesiones y el fuerte traumatismo sufridos en el impacto, Fuentes perdió la vida en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Por su parte, el conductor del vehículo involucrado, al percatarse de lo sucedido, aceleró la marcha y huyó con rumbo desconocido, dejando a la víctima tendida en la carretera.